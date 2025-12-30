La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama compile 26 points et 14 rebonds

De nombreux français ont réussi de très belles performances cette nuit en NBA et parmi eux, le leader de la délégation, Victor Wembanyama. Le joueur des San Antonio Spurs a compilé 26 points et 14 rebonds en 26 minutes face aux Cleveland Cavaliers.

Les résultats de la nuit

Hornets – Bucks : 113-123 (stats)

: 113-123 (stats) Wizards – Suns : 101-115 (stats)

: 101-115 (stats) Nets – Warriors : 107-120 (stats)

: 107-120 (stats) Heat – Nuggets : 147-123 (stats)

– Nuggets : 147-123 (stats) Raptors – Magic : 107-106 (stats)

– Magic : 107-106 (stats) Bulls – Wolves : 101-136 (stats)

: 101-136 (stats) Rockets – Pacers : 126-119 (stats)

– Pacers : 126-119 (stats) Pelicans – Knicks : 125-130 (stats)

: 125-130 (stats) Thunder – Hawks : 140-129 (stats)

– Hawks : 140-129 (stats) Spurs – Cavaliers : 101-113 (stats)

: 101-113 (stats) Blazers – Mavericks : 125-122 (stats)

Moussa Diabaté

Ce n’est jamais évident de jouer face à la raquette de Milwaukee et pourtant, Moussa Diaabté a fait ce qu’il fait de mieux avec de la grosse activité à l’intérieur et de l’énergie en continu. 12 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 5/8 au tir et 2/2 aux lancers pour lui ce soir.

THIS WHOLE SEQUENCE 🤯

VOTE YOUR HORNETS ⭐️

— Charlotte Hornets (@hornets) December 30, 2025

Tidjane Salaün

Entré fracassante pour l’ailier des Hornets avec 3 points et 6 rebonds en 5 minutes, mais la suite du match a été plus calme. À la fin de la rencontre, il comptait 3 points, 11 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 1/4 au tir dont 1/1 de loin.

Bilal Coulibaly

Dans la continuité de ses dernières sorties, Bilal Coulibaly a réalisé une superbe première mi-temps face aux Phoenix Suns avant de progressivement rentrer dans le rang. 13 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre 3/8 au tir, 2/5 de loin et 5/6 aux lancers pour l’originaire de Courbevoie cette nuit. Il va dans la bonne direction.

Alexandre Sarr

Rencontre plus compliquée pour son coéquipier. Le pivot des Washington Wizards est passé à côté avec 2 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 1/5 au tir et 0/2 de loin.

Nolan Traoré

Meilleure performance en NBA pour Nolan Traoré cette nuit face aux Warriors. Jordi Fernandez lui fait confiance comme il l’a confié à Eliott Caillot : « Il est revenu de Long Island avec beaucoup de confiance. Son potentiel est illimité ». Il a compilé 9 points et 1 contre à 3/6 au tir et 3/4 de loin en moins de 15 minutes sur le parquet.

📊 Nolan Traoré qui réalise la meilleure nuit de sa carrière NBA. 9 points à 3/4 derrière l’arc en 15 minutes pour le Français.

« Il est revenu de Long Island avec beaucoup de confiance. Son potentiel est illimité » me disait Jordi Fernandez avant le match.

— Eliott Caillot (@eliott_caillot) December 30, 2025

Noah Penda

« Seulement » 1 point et 1 rebond à 1/2 aux lancers-francs cette nuit pour le joueur du Magic face aux Raptors.

Rudy Gobert

La Stiffle Tower a failli réussir un nouveau double-double cette nuit face aux Bulls, mais son « échec » n’a pas empêché la large victoire des siens. 9 points, 10 rebonds, 4 contres, 1 passe décisive et 1 interception à 4/5 au tir et 1/4 aux lancers, c’est plutôt propre.

Joan Beringer

3 rebonds, 2 contres et 2 tirs manqués en 6 minutes pour le rookie des Timberwolves dans le garbage time.

Performance exceptionnelle de l’ailier des New York Knicks cette nuit. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, il a marqué 16 points en première mi-temps et a terminé avec 18 unités, 2 interceptions et 1 rebond à 7/9 au tir et un sublimissime 4/4 à 3-points.

Les highlights de l’énorme performance de Mohamed Diawara cette nuit face aux Pelicans ! 🎥 pic.twitter.com/gZfpi5x3kZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Guerschon Yabusele

Un de ses meilleurs matchs de l’année ! Dans le sillage de son jeune coéquipier, le Dancing Bear a envoyé 9 points, 2 rebonds et 1 passe décisive à 3/5 au tir dont 3/4 de loin, le tout en seulement 15 minutes.

Zaccharie Risacher

Performance dans la moyenne haute de ce qu’il produit ces derniers temps. Toujours plutôt peu de temps de jeu (23 minutes) et toujours un peu de timidité malgré de jolis flashs. 12 points, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre à 4/9 au tir dont 4/8 de loin. Au moins, il y a de l’adresse longue distance.

Victor Wembanyama

Son +/- n’est pas bon et sa performance a été inégale face aux Cleveland Cavaliers, mais il y a aussi eu du très bon chez l’Alien ce soir dont un alley-oop dingue avec Stephon Castle et un tir à 3-points sur une jambe. Les Spurs se sont inclinés, du fait notamment d’un coaching discutable de Mitch Johnson. Mais le Français a compilé 26 points en 26 minutes, mais aussi 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 7/16 au tir, 2/6 de loin et 10/12 aux lancers.

STEPHON CASTLE CONTRE LA PLANCHE POUR WEMBY !!! pic.twitter.com/cgZNOjwmMD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Victor Wembanyama sur une jambe 😭pic.twitter.com/PxKZoLNHfH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Sidy Cissoko

Un peu plus compliqué pour le guard des Blazers ces derniers temps. 4 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 passe décisive à 1/5 au tir, 1/4 de loin et 1/2 aux lancers pour lui face aux Mavericks.

Rayan Rupert

Bon match de son compère en revanche avec 21 minutes sur les parquets pour 7 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 3/6 au tir et 1/3 de loin.

