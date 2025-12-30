Très belle nuit de NBA avec 11 matchs intéressants, mais le plus serré d’entre-eux était le Raptors -Magic qui s’est soldé par un tir (très) raté de Paolo Banchero après une belle prestation. Retour express sur les parquets de la Grande Ligue !

Les résultats de la nuit

Hornets – Bucks : 113-123 (stats)

: 113-123 (stats) Wizards – Suns : 101-115 (stats)

: 101-115 (stats) Nets – Warriors : 107-120 (stats)

: 107-120 (stats) Heat – Nuggets : 147-123 (stats)

– Nuggets : 147-123 (stats) Raptors – Magic : 107-106 (stats)

– Magic : 107-106 (stats) Bulls – Wolves : 101-136 (stats)

: 101-136 (stats) Rockets – Pacers : 126-119 (stats)

– Pacers : 126-119 (stats) Pelicans – Knicks : 125-130 (stats)

: 125-130 (stats) Thunder – Hawks : 140-129 (stats)

– Hawks : 140-129 (stats) Spurs – Cavaliers : 101-113 (stats)

: 101-113 (stats) Blazers – Mavericks : 125-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

NICKEIL ALEXANDER-WALKER, DU MILIEU DE TERRAIN… AVEC LA MAIN GAUCHE ??? 😱pic.twitter.com/d5Gtzntkps

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Les classements NBA :

