TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Fiche équipe NBA TrashTalk franchise Orlando MagicMAGICRésumé de la nuitNews NBA

Résumé de la nuit en NBA : Paolo Banchero en triple-double… mais pas clutch

Le 30 déc. 2025 à 07:22 par Robin Wolff

Paolo Banchero Magic 13 janvier 2025
Source image : NBA League Pass

Très belle nuit de NBA avec 11 matchs intéressants, mais le plus serré d’entre-eux était le Raptors -Magic qui s’est soldé par un tir (très) raté de Paolo Banchero après une belle prestation. Retour express sur les parquets de la Grande Ligue !

Les résultats de la nuit

  • Hornets – Bucks : 113-123 (stats)
  • Wizards – Suns : 101-115 (stats)
  • Nets – Warriors : 107-120 (stats)
  • Heat – Nuggets : 147-123 (stats)
  • Raptors – Magic : 107-106 (stats)
  • Bulls – Wolves : 101-136 (stats)
  • Rockets – Pacers : 126-119 (stats)
  • Pelicans – Knicks : 125-130 (stats)
  • Thunder – Hawks : 140-129 (stats)
  • Spurs – Cavaliers : 101-113 (stats)
  • Blazers – Mavericks : 125-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

NICKEIL ALEXANDER-WALKER, DU MILIEU DE TERRAIN… AVEC LA MAIN GAUCHE ??? 😱pic.twitter.com/d5Gtzntkps

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 2h : Grizzlies – Sixers
  • 3h : Jazz – Celtics
  • 4h30 : Lakers – Pistons
  • 5h : Clippers – Kings
Tags : Orlando Magic, Paolo Banchero, Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023