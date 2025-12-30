Résumé de la nuit en NBA : Paolo Banchero en triple-double… mais pas clutch
Le 30 déc. 2025 à 07:22 par Robin Wolff
Très belle nuit de NBA avec 11 matchs intéressants, mais le plus serré d’entre-eux était le Raptors -Magic qui s’est soldé par un tir (très) raté de Paolo Banchero après une belle prestation. Retour express sur les parquets de la Grande Ligue !
Les résultats de la nuit
- Hornets – Bucks : 113-123 (stats)
- Wizards – Suns : 101-115 (stats)
- Nets – Warriors : 107-120 (stats)
- Heat – Nuggets : 147-123 (stats)
- Raptors – Magic : 107-106 (stats)
- Bulls – Wolves : 101-136 (stats)
- Rockets – Pacers : 126-119 (stats)
- Pelicans – Knicks : 125-130 (stats)
- Thunder – Hawks : 140-129 (stats)
- Spurs – Cavaliers : 101-113 (stats)
- Blazers – Mavericks : 125-122 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Victoire maitrisée de Milwaukee avec 23 points de Myles Turner, 24 points de Giannis Antetokounmpo et 25 points de Bobby Portis. Beau Frontcourt.
- Quatrième succès consécutif pour les Phoenix Suns. Cette fois, ce sont les Washington Wizards qui se sont inclinés à domicile, malgré une nouvelle mi-temps intéressante de Bilal Coulibaly.
- Les Warriors ont accéléré dans le dernier quart-temps pour se défaire de Nets accrocheurs. 27 points en 29 minutes pour Stephen Curry.
- Nikola Jokic s’est blessé et tout Denver retient son souffle. Les Nuggets ne s’en sont d’ailleurs pas relevés cette nuit et se sont écroulés en deuxième mi-temps.
- Paolo Banchero a envoyé 23 points, 15 rebonds et 10 passes décisives cette nuit face aux Toronto Raptors, mais son tir pour la victoire est une brave catastrophe qui risque d’éclipser sa belle performance.
- Josh Giddey et Coby White se sont tous les deux blessés cette nuit, les Bulls ne pouvaient pas tenir sans eux. Nouvelle nuitée catastrophique pour Chicago…
- Les Rockets ont joué à se faire peur dans un dernier quart-temps perdu 41 à 21, mais avant ça, ils maitrisaient leur sujet grâce, notamment, aux 20 points, 8 rebonds et 7 passes décisives d’Amen Thompson et aux 30 points de Kevin Durant.
- Les New York Knicks ont du lutter jusqu’au bout face aux New Orleans Pelicans, mais s’en sont sortis. Mohamed Diawara a été exceptionnel et s’impose de plus en plus dans la rotation.
- 39 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour Shai Gilgeous-Alexander. À nouveau le meilleur joueur de la nuit en NBA. Dans son sillage, le Oklahoma City Thunder s’impose… encore.
- Les Cleveland Cavaliers sont restés solide pour aller s’imposer à San Antonio. Victor Wembanyama a connu des hauts et des bas dans son match, mais le coaching de Mitch Johnson ne l’a pas forcément aidé à remporter ce match avec une trop longue sortie dans le dernier quart-temps.
- Les Blazers ont tenu à domicile face aux Dallas Mavericks, malgré un dernier quart-temps moins maitrisé. Deni Avdija auteur de 27 points, 9 rebonds et 11 passes décisives. Klay Thompson a manqué le tir pour l’égalisation.
Le highlight de la nuit :
NICKEIL ALEXANDER-WALKER, DU MILIEU DE TERRAIN… AVEC LA MAIN GAUCHE ??? 😱pic.twitter.com/d5Gtzntkps
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 2h : Grizzlies – Sixers
- 3h : Jazz – Celtics
- 4h30 : Lakers – Pistons
- 5h : Clippers – Kings