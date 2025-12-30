Chicago a pris une claque (136-101) face aux Timberwolves et ça aurait pu être la seule mauvaise nouvelle de la nuit, mais il semblerait que les dieux du basket soient très taquins avec les Bulls. En première mi-temps, Coby White quitte ses coéquipiers après une nouvelle alerte au mollet. Et au retour des vestiaires, Josh Giddey l’a rejoint, touché aux ischio-jambiers.

Coby White n’aura passé que 6 minutes sur le parquet avant de demander le changement, sans inscrire le moindre point. Le diagnostic initial parle d’une élongation au mollet droit, un endroit qui le poursuit cette saison : il avait déjà manqué les 11 premiers matchs de l’exercice 2025-26 pour un souci similaire.

Et comme si ça ne suffisait pas, Giddey a quitté le match dès la première minute de la seconde mi-temps, visiblement gêné aux ischio-jambiers. L’Australien était à 11 points au moment de sortir, et Billy Donovan (coach) n’avait pas d’estimation claire après la rencontre.

Sacrée soirée de chiasse pour Chicago… https://t.co/NkNSksEYd6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2025

Le timing fait mal, parce que les deux étaient littéralement le moteur offensif des Bulls. White tourne à 20,5 points de moyenne, Giddey à 19,5 points, 9,2 passes et 9,1 rebonds, avec déjà 7 triple-doubles cette saison.

Sans eux Chicago a coulé. Minnesota menait seulement 55-50 à la pause, puis a appuyé sur l’accélérateur comme si quelqu’un avait insulté Naz Reid (33 points) : +30 au final, avec un énorme 81-51 en deuxième mi-temps.

Billy Donovan a surtout insisté sur un point concernant White : la récidive. Le coach explique qu’il est toujours inquiet quand « ça revient », et que le staff avait tenté de le gérer autour des 30 minutes de moyenne. Pour le reste, la franchise va attendre les examens et l’évolution de la douleur.

À très court terme, les deux sont listés day-to-day (suivi quotidien) sur l’injury report, ce qui résume bien l’ambiance : rien d’officiel sur une durée d’absence, mais assez d’incertitude pour que Chicago serre les dents.

Une double absence qui serait dommageable à des Bulls qui restaient sur 5 victoires lors des 7 derniers matchs.