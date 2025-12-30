Premier pointage, premiers enseignements : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo sont les patrons du vote pour le All-Star Game 2026. Et côté français, Victor Wembanyama se glisse déjà dans le Top 5 à l’Ouest. Rien n’est joué… mais ça donne un premier aperçu des futurs invités à Los Angeles.

La NBA a publié le tout premier retour de votes des fans, et Luka Doncic prend la pole position au classement global avec 1 249 518 votes. Juste derrière à l’Ouest : Nikola Jokic (1 128 962) et Stephen Curry (1 031 455). À l’Est, Giannis Antetokounmpo mène la danse avec 1 192 296 votes, dans un Top 5 où les guards sont au coude à coude, avec Tyrese Maxey (1 072 449) et Jalen Brunson (1 040 601) en tête.

Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo lead their conferences in the first fan returns in NBA All-Star Voting 2026.

Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters.

Next fan update: 1/6. pic.twitter.com/pHykl9yhTE

— NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025

Petit rappel utile : le vote des fans ne décide pas tout seul. Pour choisir les cinq titulaires par conférence, le mix est :

Fans : 50%

Joueurs NBA : 25%

Médias : 25%

Autre détail important cette année : sélection sans postes (pas de « 2 guards / 3 frontcourt » comme avant). Et pour les remplaçants, ce sont les coachs qui tranchent.

Dates à noter : ça vote “x3” et ça revient vite

“3-for-1 Day” : mardi 30 décembre (chaque vote compte triple)

Prochaine mise à jour des votes : mardi 6 janvier

Fin du vote : le 15 janvier à 05h59 en France.

Et LeBron là-dedans ?

Forcément, ça fait réagir : LeBron James n’apparaît « que » 9e à l’Ouest avec 536 555 voix, ce qui le place 15e au total quand on mélange les deux conférences. Sauf qu’on parle d’un premier checkpoint. Un All-Star Game sans le King alors qu’il est sur deux jambes paraît tout de même peu probable.