Zion Williamson n’a pas besoin de 36 minutes pour faire des dégâts. Sur ses six derniers matchs, l’intérieur des Pelicans est à 25 points de moyenne à 65% au tir (52/80)… mais New Orleans a surtout empilé les défaites car on ne rigole pas avec le tanking.

Tout commence pourtant bien. Le 20 décembre, contre Indiana, Zion finit à 29 points en 23 minutes (9/14 au tir, 11/13 aux lancers), avec 7 rebonds.

Deux jours plus tard, Dallas prend la même sauce : 24 points en 25 minutes (10/14, 4/4), 9 rebonds et surtout un Zion qui pèse dans les moments chauds d’un succès 119-113.

Et puis arrive Cleveland juste avant Noël, là où la soirée bascule : 26 points en 20 minutes (9/15, 8/9), mais un match perdu (141-118).

Ensuite, back-to-back contre Phoenix, Zion sort 20 points, 8 rebonds, 6 passes en 27 minutes (5/10, 10/14), une ligne qui dit bien qu’il ne fait pas que foncer tête baissée : il crée aussi pour les autres quand la défense se referme. Sauf que les Suns prennent le match (115-108). Le 27, nouvelle défaite (123-114) et Zion répond quand même avec 22 points en 29 minutes (8/11, 6/8).

Et puis il y a la dernière image, celle qui résume le mieux la période : hier soir contre New York, Zion claque son record de la saison à 32 points (11/16, 10/12 aux lancers) en 29 minutes, avec 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres… et New Orleans perd quand même, 130-125, au terme d’un money time où les Knicks font la différence.

Le problème est toujours le même avec Zion : quand il tient sur deux jambes, la production suit. Mais bientôt sept ans plus tard, les Pelicans veulent-ils poursuivre avec des « et si ? » concernant leur star, ou plutôt se tourner vers la jeunesse (Derik Queen, Jeremiah Fears) ? La trade deadline du 5 février 2026 approche et si Zion continue à rester en bonne santé et à faire un chantier dans les raquettes adverses, New Orelans pourrait réfléchir à le transférer et récupérer des assets intéressants pour leur avenir.