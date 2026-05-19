Les Spurs ont mené tout le match, ont sorti un match de patron et mènent 1-0 dans la série ! Ce Game 1 relève du paranormal tant l’intensité et le scénario ont été extraordinaires. Victor Wembanyama finit avec 41 points et 24 rebonds pour un match qui restera gravé dans les mémoires pendant très longtemps ! Vive la NBA !!!

🚨 SPURS WIN, SPURS WIN, 1-0 DANS LA SÉRIE !

UN MATCH COMPLÈTEMENT FOU JUSQU’EN DOUBLE PROLONGATION, 115-122 !

Victor Wembanyama MONUMENTAL (41 POINTS, 23 REBONDS), Dylan Harper juste IMMENSE, et les Spurs prennent l’avantage du terrain dès le Game 1 !

Shai Gilgeous-Alexander… pic.twitter.com/hvzq43xuwt

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Le film du match

Les Spurs démarrent parfaitement avec un run de 7-0, montrant dès les premières possessions qu’ils sont prêts à rivaliser avec OKC. Mark Daigneault réagit rapidement en lançant Alex « the divin chauve » Caruso, auteur de 10 des 12 premiers points du Thunder pour remettre son équipe dans le match. Le premier quart-temps est ensuite très disputé, avec beaucoup d’intensité et un gros niveau de jeu des deux côtés.

Au début du deuxième quart, les deux équipes sont à égalité, mais San Antonio reprend le contrôle et monte jusqu’à +10, le plus gros écart subi par OKC en Playoffs cette saison. Une nouvelle fois, Alex Caruso relance le Thunder : le double champion NBA inscrit 16 points en sortie de banc en première mi-temps, dont 4 tirs à trois points réussis sur 7, permettant à OKC de limiter l’écart à la pause (51-44).

Victor Wembanyama signe déjà un double-double à la mi-temps avec 14 points et 10 rebonds en seulement 13 minutes.

🚨 MI-TEMPS : THUNDER 44-51 SPURS

Gros run de San Antonio pour terminer la première partie du match, Wembanyama est un game changer.

Shai Gilgeous-Alexander se fait pourrir défensivement, 4 points à la mi-temps et seules quelques passes rattrapent maigrement le tout.

C’est…

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Au retour des vestiaires, le Thunder revient fort grâce à une agressivité retrouvée et reprend l’avantage. Malgré une très bonne défense des Spurs, notamment sur Shai Gilgeous-Alexander, San Antonio concède trop de points sur seconde chance, ce qui profite immédiatement à OKC. Mais les Spurs peuvent compter sur leurs role players, notamment Devin Vassell et Dylan Harper, pour conserver leur avance et terminer le troisième quart devant, 80-73.

Dans le dernier quart-temps, Alex Caru-show poursuit son énorme match des deux côtés du terrain et bat son record de points en carrière en Playoffs (31). Malgré cela, Dylan Harper maintient les Spurs devant et San Antonio mène encore 89-80 à sept minutes de la fin.

Dans le money-time OKC envoie un run de 10-2 pour nous réserver une fin de match ultra serrée. 94-92 en faveur des Texans à 2 minutes du terme… showtime ! Caruso envoie sa septième bombe à 3 points, suivie de la réponse signée Julian Champagnie, un shoot clutch de J-Dub et voilà les deux équipes à égalité (97-97) avec 50 secondes à jouer.

JDUB KNOTS THE GAME AT 97.

53.4 SECONDS LEFT. SPURS BALL ON NBC AND PEACOCK. pic.twitter.com/rE7DpgWwy5

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S’en suivent des fautes à répétition, un jeu de lancers francs et une avant-dernière action GOATESQUE de Victor Wembanyama (oui messieurs dames). Le Français travaille Jalen Williams et donne 2 points d’avance aux Spurs à 10 secondes du terme… injouable, indéfendable, Victor Wembanyamable !!!

Et alors que Shai fait probablement l’un de ses plus mauvais matchs dans ces Playoffs, il répond d’un drive maîtrisé et envoie tout ce beau monde en prolongation (101-101) puisque Wemby se fait contrer par Chet sur la dernière action de la rencontre… quel match !

L’ALIEN EST CLUTCH 👽pic.twitter.com/ph66X2HkxO

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En overtime, et alors que le Thunder pensait avoir fait la différence avec 3 points d’écarts à 30 secondes de la fin avec une dynamique folle (run de 7-0 à ce moment-là) et un Caruso en mode Steph Curry (8 paniers à trois points), Victor Wembanyama s’arrête quasiment au niveau du logo, se lève et envoie une DINGUERIE, un bijou de shoot à trois points !!! On ne respire plus, les deux équipes sont sous respirateur artificiel et c’est parti pour une DEUXIÈME prolongation.

IL EST COMPLÈTEMENT MALADEpic.twitter.com/T9m7M02rUn

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Les Spurs s’imposent finalement en double prolongation (122-115) après cinq dernières minutes bien gérées, des actions défensives clutch et un Wemby, encore une fois, importantissime. C’est bien simple, ce soir, Victor a tout simplement été historique et a joué 49 minutes !!!

Les stats du match

Les minutes sans Victor Wembanyama (spoiler : il n’y en a pas eu beaucoup) ont été très compliquées pour San Antonio, à l’inverse, il a été absolument MONUMENTAL et HISTORIQUE une fois sur le parquet (+16 de plus/minus mais surtout 41 points, 24 rebonds, 3 passes, 3 contres… et 49 minutes de jeu !).

👽 VICTOR WEMBANYAMA MONSTRUEUX DANS LE GAME 1 FACE AU THUNDER :

🔸41 POINTS

🔸23 REBONDS

🔸3 passes, 3 contres, 1 steal

🔸14/25 au tir, 12/13 LF

Match statement, match de superstar, match qui fera date. Devant le MV qui venait de recevoir son trophée.

ALIEN 🇫🇷 pic.twitter.com/6zMQkACBju

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Stephon Castle a lui souffert à la création avec 11 ballons perdus… l’absence de De’Aaron Fox s’est clairement fait ressentir dans la remontée de balle et la gestion des possessions offensives (mais il finit avec 11 passes). À l’inverse, Dylan Harper a répondu présent. Le rookie a affiché une vraie maturité et s’est montré essentiel des deux côtés du terrain pour San Antonio avec 24 points, 11 rebonds, 6 passes et surtout 7 interceptions en 47 minutes de jeu (records en carrière) !

🔥 DYLAN HARPER AU GAME 1 FACE AU THUNDER :

🔸24 POINTS

🔸7 INTERCEPTIONS

🔸11 rebonds, 6 passes

🔸8/20 au tir, 7/7 LF

Il est rookie et il est ce soir le deuxième meilleur joueur d’une équipe qui bat le champion en titre dans un Game 1 de Finale de Conférence NBA, tout… pic.twitter.com/G0OmpstXAr

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En face, Shai Gilgeous-Alexander a été limité par l’excellente défense des Spurs. Le MVP termine avec le pire plus/minus de son équipe (-15) et une ligne statistique pas à la hauteur de son niveau habituel : 24 points, 3 rebonds, 12 passes, 5 interceptions à 7/23 au tir.

À noter également le retour de Jalen Williams, qui n’avait disputé que deux matchs dans ces Playoffs jusque-là, face aux Suns. Il signe une reprise solide avec 26 points, 7 rebonds et 3 passes à 11/25 au shoot.

Mais c’est bien Alex Caruso qui a été le meilleur joueur de ce Thunder ! La magie du divin chauve, lui aussi historique !

Alex Caruso aura été IMMENSE sur ce Game 1.

31 points, 2 interceptions, 2 contres.

8/14 à trois points il était en feu.

Winning player maximal, tu sens qu’il est absolument pas dépassé par le moment.

Quel coéquipier, le rêve absolu. pic.twitter.com/GPHnIZPg9Q

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Le highlight du match

Pour la beauté du geste, voici une photo de l’espace…

La photo de MALADE 👽

Si jamais @MuseeLouvre

(📸 : @spurs) pic.twitter.com/UOhpANh2tj

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… et le chef d’œuvre qui va avec !

POETRY IN MOTION FOR VICTOR WEMBANYAMA. 🔥 pic.twitter.com/svVlxdhaWq

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Les Spurs mènent 1-0 après un match inoubliable et récupèrent l’avantage du terrain ! Ceux qui étaient devants pourront dire qu’ils l’ont vécu en live… et c’était quelque chose. Mais vous savez quelle est la meilleure nouvelle ? On remet ça dans 2 jours !