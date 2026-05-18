Jalen Duren a vécu des Playoffs pour le moins compliqués. Jamais à son meilleur niveau, le pivot des Pistons était très loin de son impact en saison régulière. Tout particulièrement au scoring.

Sa saison régulière très solide lui a permis de devenir All-Star et d’envisager un contrat max à l’intersaison, mais la réalité des Playoffs a rapidement rattrapé Jalen Duren.

Déjà en grande difficulté au premier tour contre le Magic, ça a été encore plus compliqué face aux Cavaliers, et ça n’a pas suffi pour se qualifier cette fois-ci, les Pistons encaissant une sévère déculottée pour clôturer leur post-season. JD a même connu une baisse au scoring jamais vue pour un All-Star depuis Elgin Baylor en 1969 :

C’est officiel, Jalen Duren a réalisé la plus grosse CHUTE au scoring pour un All-Star entre saison régulière et Playoffs depuis 1969 (Elgin Baylor).

Il est passé de 19,5 à…

… 10,2 points de moyenne en Playoffs. pic.twitter.com/JPJumwyAal

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2026

De la saison régulière aux Playoffs, Duren est passé de 19,5 à 10,2 points en moyenne. Un différentiel de 9,3 points au plus mauvais moment qui fait mal à son équipe, pourtant numéro 1 à l’Est et qui nourrissait de grandes ambitions.

Alors bien sûr, tout remettre sur le dos de Jalen Duren serait un peu facile, mais le pivot reste celui qui représente le mieux ces Playoffs compliqués à Motor City. Lui qui vise un contrat max pourrait donc bien être contraint de revoir ses exigences à la baisse. Agent libre restrictif cet été, Duren a sans doute perdu pas mal de millions par rapport aux 240 (sur cinq ans) auxquels il peut théoriquement prétendre à l’intersaison.

Le management de Detroit quand l’agent de Jalen Duren va demander un contrat max cet été pic.twitter.com/pKdc86NgJw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2026

Difficile toutefois d’imaginer les Pistons continuer sans leur pivot, qui a franchi un vrai palier cette saison (finaliste MIP). Certes, les dirigeants de la franchise de Detroit devraient être réticents à proposer le max à un joueur qui a montré de grosses limites ces dernières semaines, mais il a aussi participé à la belle ascension des Pistons.

Dossier très chaud donc du côté de 8 Mile cet été.