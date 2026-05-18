NBA Playoffs – Thunder vs Spurs : les pronostics de la rédaction

Série exceptionnelle en vue entre le Thunder d’Oklahoma City et les San Antonio Spurs. Un duel au sommet qui oppose les deux meilleures équipes de la saison régulière et qui est donc assez hardcore à pronostiquer. Plutôt le champion en titre ? Plutôt la bande de Victor Wembanyama ? Voici les pronos de la rédaction de TrashTalk !

Nico M

Les deux meilleurs bilans de saison régulière qui s’affrontent, Victor Wembanyama vs Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, deux défenses élite, deux collectifs exceptionnels… cette série entre le Thunder et les Spurs a tout d’un combat de géants. La bande de Wemby a montré en saison régulière qu’elle était peut-être la seule équipe capable de faire tomber le champion en titre, mais Oklahoma City aura à cœur de faire respecter son statut. Pour moi, il n’y a pas de scénario dans lequel cette confrontation ne va pas minimum en six matchs. Et comme je suis très hypé par la série, j’en demande sept. Au final, l’expérience engrangée par le Thunder l’an dernier et les arbitres le soutien de son public fera basculer les débats en faveur d’OKC, mais le grand gagnant sera avant tout le basket. Thunder 4, Spurs 3.

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 4-3, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,80.*

Nico V

La série qu’on attendait. Un peu comme le dernier tour de piste dans Cars 1, entre Chick Hicks, Strip Weathers et Flash McQueen. Huit mois de basket NBA pour en arriver là. Les deux équipes les plus sujettes à fantasmes, les deux équipes qui font rêver et portent les espoirs de la planète basket. Du talent partout, mais un niveau d’expérience vraiment différent. Le Thunder arrive en Finale de Conférence de manière logique, après avoir écrasé sans forcer Suns et Lakers. Les Spurs ont eux aussi maîtrisé, mais sont en découverte. Le duel promet d’être intense, mais plusieurs points me font basculer en faveur d’OKC. La potentielle difficulté des Spurs à appréhender un duo Hartenstein – Holmgren utilisé simultanément dans la raquette. La profondeur d’effectif notamment défensive sur la ligne extérieure du Thunder. Une première année pour invoquer la rage de revanche chez les Spurs, on ne dit pas non. Gagner de suite et aller en Finale NBA ? Ce serait beau, mais trop compliqué selon moi. Thunder 4, Spurs 2.

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,05.*

Tim

J’aimerais pouvoir m’emballer. J’aimerais rêver d’une surprise, d’un Alien défiant le Tonnerre soir après soir pour faire vivre un coup de foudre à la planète NBA. De jeunes Éperons déjouant les pronostics face à ceux qui devraient leur mettre un pied dessus. Mais parfois la raison doit l’emporter sur le cœur. Les Spurs nous ont offert un premier run de Playoffs exceptionnel dont la performance n’a d’égale que la promesse qu’elle fait sur les années à venir. Mais en face, c’est le champion en titre. Comme l’impression qu’OKC jouait à la baballe jusque-là sans trop s’employer, histoire de garder un maximum de force pour une vraie première bataille (avec tout le respect pour les Suns et les Lakers). Les corps sont reposés, Jalen Williams devrait faire son retour. Pragmatisme. Thunder 4, Spurs 2

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 5,05.*

Jules

Nous y voilà ! C’est un peu notre France – Belgique 2018, ou notre PSG – Bayern 2026… une demie aux allures de finale avant l’heure. Dur de pronostiquer cette affiche, tout ce que je sais c’est qu’on va avoir le droit à du très grand basket. Donc ne vous étonnez pas si cette demi-finale de Conférence Ouest 2026 rentre dans l’histoire… préparez-vous y, je dirais même ! Wemby s’avance vers son premier Everest mais possède tout ce qu’il faut pour faire tomber ce Thunder : un collectif qui aime et qui sait jouer ensemble, jouer agressif en attaque et en défense… ce sera donc, quoi qu’il arrive, une match-up inédite pour OKC dans ces Playoffs ! Alors même s’ils ne sont pas favoris, je crois en l’exploit et je crois au plus gros premier run de Playoffs de l’histoire… parce que Wemby est trop fort, parce que l’histoire est en marche, parce que c’est la France frère ! Thunder 3, Spurs 4

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 8,00.*

Clément

IT’S TIME ! L’affrontement le plus attendu de ces Playoffs (oui oui) va enfin avoir lieu sous nos yeux. Après une saison régulière qui a vu naître une vraie rivalité entre Thunder et Spurs, il est désormais l’heure de régler ça en Playoffs. D’un côté le tenant du titre, qui semble survoler cette Conférence Ouest et qui s’en est toujours sorti malgré un double MVP en titre qui joue sans forcer. Et de l’autre côté, une équipe jeune, dure et talentueuse qui a les dents longues mais qui reste relativement inexpérimentée. Même si les Texans ont plus gagné en saison régulière, c’est autre chose en Playoffs et il faudra être irréprochable pour vaincre l’armada d’OKC, plus que jamais favorite à sa propre succession. Toutefois, je vois Wemby et les siens choquer la planète NBA et faire tomber le monstre. L’Alien et les siens ont déjà trouvé la recette, et sur sept matchs, je les vois bien créer la sensation et retourner en Finales NBA dès maintenant. Thunder 3, Spurs 4

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 8,00.*

Robin

Il y a 18 mois, j’ai rencontré une chamane costaricienne qui m’a assuré que pour obtenir quelque chose dans la vie, il fallait le visualiser. Depuis, je m’endors en me représentant très clairement dans ma tête la femme de ma vie, un million d’euros ou encore six abdominaux. Jusque-là pas de réussite, mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras, alors j’utilise la même méthode pour ce pronostic : Thunder 2, Spurs 4

Pour le pronostic Thunder – Spurs : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 6,00.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss