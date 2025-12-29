Programme NBA : Victor Wembanyama affronte Evan Mobley à 2h !

On démarre la semaine avec 11 rencontres au programme NBA cette nuit. Les Raptors accueillent le Magic, Nikola Jokic affronte (peut-être) Bam Adebayo ou encore Victor Wembanyama qui reçoit Evan Mobley, petit coup d’oeil sur cette nouvelle nuit de balle orange !

Le programme de la nuit

1h : Hornets – Bucks

1h : Wizards – Suns

1h30 : Nets – Warriors

1h30 : Heat – Nuggets

1h30 : Raptors – Magic

2h : Bulls – Wolves

2h : Pelicans – Knicks

2h : Rockets – Pacers

2h : Thunder – Hawks

2h : Spurs – Cavaliers

4h30 : Blazers – Mavericks

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Cavaliers (2h)

Les Cavaliers restent sur deux défaites consécutives avant de rencontrer les Spurs, qui viennent d’être battus par le Jazz. Mais ce match pourrait aussi cacher un autre enjeu. On sait à quel point notre Alien national aime envoyer des messages à la Ligue, autant implicites qu’explicites : et si ce soir était une nouvelle occasion de le faire ? Face à lui, Evan Mobley, Défenseur de l’année en titre et l’un des tout meilleurs protecteurs d’arceau de la ligue. Nul doute que Wemby aura envie de montrer qui protège le mieux la raquette.

Dans le backcourt, on pourrait aussi avoir une bataille tout à fait sympathique entre le tandem Darius Garland – Donovan Mitchell et Stephon Castle – Devin Vassell. Nous n’incluons pas volontairement De’Aaron Fox car il est incertain pour la rencontre.

Mais aussi…

Les Raptors vainqueurs des Warriors, reçoivent le Magic

La défense des Hawks va se faire dégommer par l’attaque du Thunder

Les français en lice

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent les Pelicans

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté défient Giannis Antetokounmpo

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly face aux Suns

Nolan Traoré reçoit les Warriors

Noah Penda se déplace à Toronto

Rudy Gobert et Joan Berigner affrontent les Bulls

Zaccharir Risacher sera peut-être face à Ousmane Dieng

Victor Wembanyama défie Evan Mobley

Sidy Cissoko et Rayan Rupert affrontent Cooper Flagg

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici