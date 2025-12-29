Nouvelle semaine, nouveau checkpoint pour la colonie française en NBA, et une tendance qui se confirme encore un peu plus : la raquette parle français. Entre un Victor Wembanyama toujours aussi indécent d’efficacité malgré la restriction de minutes, des intérieurs tricolores qui empilent rebonds et contres, et une jeunesse qui continue de gratter sa place à coups d’impact et d’énergie, les Bleus ont encore marqué les peintures.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama a encore livré une semaine hors norme, confirmant que même sans forcer, il reste capable de plier une rencontre à lui seul. En restriction de minutes, l’Alien a empilé les performances complètes, alternant domination intérieure, création pour les autres et dissuasion défensive permanente.

Le point d’orgue de cette semaine reste les deux victoires face au Thunder. S’il vous plaît.

Victor Wembanyama tonight

• 32 PTS, 7 REB, 5 BLKS, 3 AST, 12/21 FG pic.twitter.com/kmZWBlZhzz

— Bala (@BalaPattySZN) December 28, 2025

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 23,9 points à 51,8% dont 35,1% du parking, 83,7% aux lancers, 11,5 rebonds, 3,5 passes, 0,8 steal et 3,1 contres en 30,2 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alex Sarr a livré une semaine très solide, marquée par une présence défensive dominante et une montée en puissance au fil des matchs. Sans forcément empiler les tirs, il a surtout imposé son impact dans la peinture, enchaînant rebonds, interceptions et surtout contres à la pelle. Son match face à Memphis, conclu avec 6 contres et 20 points, résume parfaitement ce qu’il apporte quand il est en rythme : dissuasion totale et efficacité offensive sans forcer.

Offensivement, l’adresse a été propre dès qu’il a été servi dans ses spots, et son activité globale a permis à Washington de s’appuyer sur lui des deux côtés du terrain.

Wizards vs Hornets : 7 points à 2/6 au tir dont 0/1 de loin, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 1 interception et 4 contres en 24 minutes.

Wizards vs Raptors : 15 points à 7/9 au tir dont 1/1 de loin, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres en 23 minutes

Wizards vs Grizzlies : 20 points 9 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 6 contres en 26 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,2 points à 51% au tir dont 35,3% du parking, 65,2% aux lancers, 8,3 rebonds, 2,9 passes, 0,8 steal et 2,2 contre en 28,6 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert a encore traversé la semaine en patron défensif, fidèle à son rôle de pilier intérieur des Wolves. Présent au rebond, dissuasif dans la raquette et toujours aussi précieux dans la protection du cercle, il a réalisé une belle performance à Denver avec 6 contres, qui a été vite oubliée après le match stratosphérique de son vis à vis de la soirée, Nikola Jokic.

L’apport offensif reste mesuré mais efficace quand il est sollicité, et même dans une rencontre plus discrète face à Brooklyn, Gobert continue d’influencer le jeu par son placement et sa présence défensive. Une semaine sans bruit, mais encore une démonstration de constance et d’autorité dans la raquette.

Wolves vs Knicks : 11 points, 16 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres à 4/6 au tir et 3/4 aux lancers en 37 minutes.

Wolves @ Nuggets : 9 points, 12 rebonds mais surtout 6 contres

Wolves vs Nets : 6 points à 2/6 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes.

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,3 points à 71,3% au tir et 52% aux lancers, 11 rebonds, 1,8 passe, 0,6 steal et 1,6 contre en 31,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher a vécu une semaine plus compliquée où il n’a jamais dépassé les vingt minutes de temps de jeu. Une performance qui va dans la lignée de celles de son équipe (six défaites consécutives…). Le first pick 2024 fait aussi l’objet de vives critiques ces derniers temps…

Hawks @ Bulls : 10 points à 3/6 au tir dont 2/3 du parking, 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 20 minutes

Hawks vs Heat : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 de loin et 2 contres en 20 minutes

Hawks vs Knicks : 4 points à 2/7 au tir dont 0/2 du parking et 4 rebonds en 19 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,7 points à 45,5% au tir dont 33,3% du parking, 67,5% aux lancers, 2,9 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,6 contre en 24,2 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal Coulibaly a livré l’une de ses semaines les plus abouties de la saison, avec un vrai volume offensif et un impact constant des deux côtés du terrain. Capable d’enchaîner les matchs à plus de 14 points, il a surtout brillé par son agressivité, sa capacité à attaquer le cercle et son activité défensive permanente. Sa sortie face à Toronto, avec 21 points, 8 rebonds et 3 interceptions symbolise parfaitement cette montée en puissance.

Si l’adresse extérieure reste encore irrégulière, Coulibaly compense par de l’intensité, de la polyvalence et une vraie capacité à remplir la feuille de stats sans forcer. Une semaine très encourageante.

Bilal Coulibaly 21/8/1/3s/1b vs Toronto pic.twitter.com/KZRDW9mpWI

— riley ｼ (@rileyr_) December 27, 2025

Wizards vs Hornets : 14 points à 5/13 au tir dont 3/9 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Wizards vs Raptors : 21 points à 8/14 au tir dont 1/4 de loin et 4/5 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 1 contre en 26 minutes

Wizards vs Grizzlies : 14 points, à 6/15 au tir dont 0/3 de loin, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres en 28 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 9,9 points à 38,6% au tir dont 24,6% du parking, 76,1% aux lancers, 4,6 rebonds, 2,6 passes, 1,4 steal et 1 contre en 26,6 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a tout simplement livré l’une des semaines les plus impressionnantes de sa saison, en imposant une domination totale au rebond et une activité défensive hors normes. En trois matchs, l’intérieur français a enchaîné les grosses sorties, culminant avec 18 rebonds (dont 8 offensifs) à Washington et 14 rebonds accompagnés de 6 interceptions à Cleveland. Son efficacité près du cercle et son sens du timing ont constamment mis les défenses adverses sous pression.

Moussa Diabaté 🇫🇷 cette nuit :

12 points

18 rebonds (dont 8 offensifs)

1 passe

6/6 au tir

en 36 minutes

+38 de plus/minus (!!!)

Allo +38 (TRENTE-HUIT) de plus/minus dans une victoire d’à peine 17 points mdr. C’est quel genre d’impact ça 🤯🤯pic.twitter.com/EdasmZBcJI

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 24, 2025

Hornets @ Cavaliers : 5 points à 2/6 au tir et 1/2 aux lancers, 14 rebonds, 2 passes et 6 interceptions en 28 minutes

Hornets @ Wizards : 12 points à 6/6 au tir, 18 rebonds (8 offensifs), et 1 passe en 35 minutes.

Hornets @ Magic : 10 points à 3/4 au tir et 4/8 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 8 points à 62,8% au tir et 65,9% aux lancers, 8,1 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,9 contre en 22,7 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a livré une semaine cohérente et plutôt propre. Très à l’aise derrière l’arc, il a régulièrement sanctionné les défenses laissées trop libres, notamment face à Detroit où il inscrit 12 points lors d’une de ses rares titularisations cette saison. En parallèle, le vétéran français a continué d’apporter sa lecture du jeu, quelques rebonds et de l’activité défensive, fidèle à son rôle de liant dans la rotation.

Clippers vs Rockets : 6 points à 2/4 du parking en 25 minutes.

Clippers vs Blazers : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 30 minutes

Clippers vs Pistons : 12 points à 4/8 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 31 minutes.

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,7 points à 39% au tir dont 39,3% du parking, 85,7% aux lancers, 2,7 rebonds, 0,7 passe, 0,8 steal et 0,4 contre en 20,7 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Certainement la pire semaine de la saison pour Guerschon…? Rien ne va plus pour lui chez les Knicks, complètement délaissé par Mike Brown. C’est dur.

Knicks @ Wolves : DNP

Knicks vs Cavaliers : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 3 points à 39,4% au tir dont 30,6% du parking, 60% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 9,6 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane Salaün a connu une semaine contrastée mais globalement encourageante, avec une montée en puissance nette au fil des matchs. Discret à Cleveland, où il peine à trouver son adresse, il monte ensuite en régime à Washington avec un apport plus complet, mêlant scoring, rebond et activité dans le jeu collectif malgré une efficacité encore perfectible.

La fin de semaine à Orlando est clairement le point fort : 14 points avec une excellente adresse, du rebond et une présence défensive affirmée. Salaün montre qu’une fois en confiance, il peut apporter du scoring, du spacing et de l’impact physique.

Hornets @ Cavaliers : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 de loin, 3 rebonds et 1 passes en 21 minutes

Hornets @ Wizards : 11 points à 4/11 au tir, 1/3 du parking et 2/3 aux lancers, 6 rebonds, et 1 passe en 35 minutes.

Hornets @ Magic : 14 points à 6/7 au tir dont 2/3 du parking, 9 rebonds, 1 passe et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 7,1 points à 51,1% au tir dont 45,7% du parking, 69,2% aux lancers, 3,1 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 16,2 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda a vécu une semaine en demi-teinte, avec des minutes régulières mais une adresse fluctuante. Malgré des difficultés au tir, il a continué d’apporter dans d’autres secteurs du jeu : rebond, passes, protection du cercle et activité défensive. Sa sortie à Portland illustre bien ce profil polyvalent, capable d’impacter sans forcément scorer efficacement.

L’apport offensif reste encore irrégulier, mais l’intensité et l’engagement sont constants. Penda continue de gratter du temps de jeu par son énergie et sa polyvalence, en attendant de retrouver plus de confiance à l’adresse.

Magic @ Blazers : 8 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre à 3/10 au tir dont 2/6 de loin en 23 minutes.

Magic vs Hornets : 0 point à 0/3 au tir dont 0/2 de loin, 1 rebond, 1 passe et 1 interception en 11 minutes

Magic vs Nuggets : 2 points à 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 10 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 4,1 points à 45,3% au tir dont 44% du parking, 60% aux lancers, 3,9 rebonds, 1,2 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nolan Traoré a profité de deux sorties encourageantes pour montrer un visage bien plus propre et maîtrisé. Efficace au tir, il a surtout pesé par sa création et sa lecture du jeu, en distribuant le ballon avec justesse et en restant actif défensivement. Sans gros volume de tirs, il a su maximiser ses minutes en faisant jouer les autres et en apportant de l’énergie.

Ces performances illustrent une progression dans la gestion du rythme et la confiance accordée par Jordi Fernandez. Traoré continue de poser des briques intéressantes (et on ne parle pas de shoot), en montrant qu’il peut être un facilitateur fiable dès qu’on lui ouvre la porte.

Nets @ Sixers : 5 points à 2/3 au tir dont 0/1 de loin, 1/1 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 14 minutes.

Nets @ Wolves : 4 points à 2/2 au tir, 1 rebond, 4 passes et 1 interception en 18 minutes

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 2,7 points à 34,6% au tir dont 25% du parking, 60% aux lancers, 1 rebond, 1,8 passe et 0,4 steal et 0,1 contre en 12,1 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng a passé sa semaine à observer le Thunder depuis le banc.

Thunder vs Grizzlies : DNP

Thunder @ Spurs : DNP

Tunder vs Spurs : DNP

Thunder vs Sixers : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan Rupert a connu une semaine compliquée, avec peu de temps et peu d’agressivité. Il a cependant su être efficace face aux Clippers où il a converti tout ce qu’il tentait. Son apport s’est surtout fait ressentir dans l’activité périphérique : rebond, passes, énergie défensive et jeu sans ballon.

Blazers vs Pistons : 0 point à 0/2 en 10 minutes

Blazers vs Magic : 2 points à 1/1 au tir, 4 rebonds et 2 passes en 12 minutes

Blazers vs Clippers : 5 points à 2/2 au tir et 1/1 de loin en 13 minutes

Blazers vs Celtics : 1 rebond et 1 passe en 8 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,8 point à 36,7 % au tir dont 29,2% du parking, 50% aux lancers, 1,5 rebond, 0,4 passe, 0,3 interception en 8,6 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet fait des allers-retours avec la G League mais sa progression ne semble pas suffisante aux yeux de Mike Brown pour que des minutes lui soient accordées. Le tacticien des Knicks lui a donné dix minutes face aux Wolves mais rien de plus.

Knicks @ Wolves : 2 rebonds et 1 passe décisive en 10 minutes

Knicks vs Cavaliers : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 16,7% au tir, 100% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe et 0,1 interception en 3,3 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Sidy Cissoko a vécu une semaine contrastée, marquée par une agressivité offensive réelle mais une adresse très irrégulière, notamment derrière l’arc. Capable d’aller provoquer des fautes et de scorer sur la ligne, il a su exister même les soirs compliqués au tir, en apportant de la création, du rebond et une activité défensive constante.

Si l’efficacité reste à stabiliser, l’engagement et l’intensité sont toujours là. Cissoko continue de se rendre utile par sa polyvalence et son impact défensif, en attendant que l’adresse suive pour transformer ces bonnes intentions en performances plus complètes.

Blazers vs Pistons : 16 points à 3/8 dont 0/5 de loin et 10/13 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception en 27 minutes

Blazers vs Magic : 5 points à 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 15 minutes

Blazers vs Clippers : 1 point à 0/2 du parking et 1/2 aux lancers, 2 passes et 1 interception en 15 minutes

Blazers vs Celtics : 0 point à 0/5 dont 0/4 de loin 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 5,4 points à 37,5% au tir dont 28,2% du parking, 71,1% aux lancers, 2,1 rebonds, 1,5 passe, 0,4 interception et 0,1 contre en 20,1 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Assigné en G League, Joan Beringer n’a revu la couleur des parquets NBA cette semaine que pendant 1 minute (wouhou).

Wolves vs Knicks: DNP

Wolves @ Nuggets : DNP

Wolves vs Nets : une minute de jeu.

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Bulls @ Magic : DNP

Bulls vs Nets : DNP

Bulls vs Pacers : DNP

Bulls vs Warriors : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud continue de nous régaler. Sans forcer son jeu, l’intérieur français a enchaîné les prestations propres, culminant avec un double-double face aux Lakers et une sortie très complète contre Dallas, où il allie scoring, rebond et protection du cercle. Le temps de jeu et la confiance de Doug Christie augmente, ses performances suivent, comment ne pas être hypés pour la suite ? C’est ça qu’on veut Mad Max ! Maxime Raynaud 🇫🇷 pose son 5è double-double de la saison dans la défaite face aux Lakers : 🔹16 points

🔹8/10 au tir (!!)

🔹10 rebonds

🔹2 assists Pas d’exploit face au rival californien mais une belle efficacité personnelle au tirpic.twitter.com/4IWplQ2rX5 — Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) December 29, 2025

Kings vs Pistons : 8 points, 8 rebonds, 2 passes et 1 contre à 4/8 au tir dont 0/1 de loin en 22 minutes.

Kings vs Mavericks : 19 points à 9/15 au tir dont 1/1 de loin, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres en 26 minutes

Kings @ Lakers : 16 points à 8/10 au tir et 0/1 aux lancers, 10 rebonds et 2 passes en 34 minutes.

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 10,6 points à 54,1% au tir, 35% du parking, 74,5% aux lancers, 6 rebonds, 1,1 passe, 0,5 interception et 0,5 contre en 21,7 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mo’ Diawara continue de gratter les petites opportunités qui se présentent et pour cause : en l’absence de Josh Hart face aux Hawks il a été titularisé pour la deuxième fois de la saison. Mike Brown a bien compris qu’il fallait polir ce diamant brut, et c’est ce qu’il fait petit à petit. Ici on a très hâte de voir la suite du développement de l’ailier français !

Knicks @ Wolves : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 de loin, et 1 interception en 10 minutes

Knicks vs Cavaliers : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 3 minutes

Knicks @ Hawks : 5 points à 2/7 au tir dont 1/3 de loin, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en 16 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,4 point à 36,1% au tir et 33,3% du parking, 25% aux lancers, 0,9 rebond, 0,5 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 4,8 minutes.