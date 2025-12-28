Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont perdu face au Utah Jazz (127-114). Mais le Français a marqué les esprits avec des dunks rageurs tout au long de la soirée dont l’un des plus beaux de sa carrière.

Le Utah Jazz n’a pas manqué grand chose. S’ils ont su profiter d’une défense des San Antonio Spurs plus friable que d’habitude, le 17/37 collectif réalisé derrière la ligne à 3-points a également beaucoup aidé Lauri Markkanen et ses coéquipiers à s’imposer dans le Texas.

Pourtant, les Jackals et autres fans des Éperons ne repartiront peut-être pas frustrés de ce match. Victor Wembanyama, de nouveau titulaire, leur a offert un spectacle dingue en multipliant les dunks plus impressionnants les uns que les autres, dont cette pépite !

UN DES PLUS BEAUX DUNKS DE LA CARRIÈRE DE VICTOR WEMBANYAMA !!! 💥😱

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Plus tôt dans la soirée, il a été trouvé deux fois en alley-oop par Dylan Harper. Il a également claqué un énorme tomer main gauche juste avant la mi-temps et a même écrasé le cercle sur sa première action du match. Stephon Castle et Dylan Harper (encore lui) ont eux aussi fait rugir le stade sur des envolées. Le match n’était pas beau, mais les highlights si.

DYLAN HARPER SUR KYLE FILIPOWSKI 📸

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Résumer la performance de Victor Wembanyama à ses dunks serait réducteur tant l’Alien a encore une fois pesé sur la rencontre. Au début du dernier quart-temps notamment, c’est lui qui a ramené les siens à moins d’une possession et a redonné de l’espoir au public alors que les Spurs étaient menés de 10 points quelques minutes avant.

Cette nuit, il a compilé 32 points en 27 minutes ainsi que 7 rebonds, 5 contres et 3 passes décisives à 12/21 au tir, 0/4 de loin et 8/8 aux lancers. La saison exceptionnelle se poursuit.