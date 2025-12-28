La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud marque 19 points face à Dallas

Cette nuit en NBA, de nombreux joueurs français ont régalé sur les parquets. Mais celui qui n’en finit plus de monter en puissance, c’est Maxime Raynaud, auteur de 19 points face aux Dallas Mavericks.

Les résultats de la nuit

Kings – Mavericks : 113-107 (stats)

– Mavericks : 113-107 (stats) Magic – Nuggets : 127-126 (stats)

– Nuggets : 127-126 (stats) Pelicans – Suns : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Hawks – Knicks : 125-128 (stats)

: 125-128 (stats) Heat – Pacers : 142-116 (stats)

– Pacers : 142-116 (stats) Bulls – Bucks : 103-112 (stats)

: 103-112 (stats) Rockets – Cavaliers : 117-100 (stats)

– Cavaliers : 117-100 (stats) Wolves – Nets : 107-123 (stats)

: 107-123 (stats) Spurs – Jazz : 114-127 (stats)

Maxime Raynaud

Le pivot des Sacramento Kings continue de montrer que sa chute au deuxième tour de la Draft était une immense erreur. Sa complémentarité avec Russell Westbrook ne fait aucun doute et il se régale près du cercle. En 27 minutes face aux Mavericks, il a compilé 19 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 9/15 au tir dont 1/1 de loin. Et en plus, il a fait le signe Jul…

Maxime Raynaud qui tape un signe Jul pour son intro 😭 pic.twitter.com/rGfdVkXWWO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2025

Maxime Raynaud over the last 5 games:

17.0 PPG

10.0 RPG

52.9% FG

30.8 MPG

Underrated Rookie. 🔥 https://t.co/Q6xM2M3aqp pic.twitter.com/hzkl4lI2Ts

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 28, 2025

Noah Penda

L’impact physique de l’ailier du Magic est incontestable lorsqu’il rentre sur le parquet. En 10 minutes face aux Nuggets, il a capté 4 rebonds, marqué 2 points et distribué 2 passes décisives. Le tout en tentant (et réussissant) seulement deux lancers-francs.

Zaccharie Risacher

Les matchs compliqués se poursuivent pour le numéro 1 de la Draft 2024. Cette fois il n’a été utilisé que 19 minutes par son coach pour 4 points et 4 rebonds à 2/7 au tir et 0/2 de loin

Mohamed Diawara

Le rookie est officiellement passé devant Guerschon Yabusele dans la rotation et était même titulaire cette nuit face aux Hawks. Une réussite puisqu’en 16 minutes, il a compilé 5 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres à 2/7 au tir et 1/3 de loin.

Trae Young meet Mohamed Diawara pic.twitter.com/ccJaeNZk3I

— New York Basketball (@NBA_NewYork) December 28, 2025

Rudy Gobert

À l’image de son équipe face aux Brooklyn Nets : décevant. 6 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 2/6 au tir et 2/4 aux lancers, c’est très loin de ce qu’il montrait ces dernières semaines.

Joan Beringer

2 minutes sur le parquet pour le rookie des Timberwolves.

Nolan Traoré

Le meneur des Brooklyn Nets a joué 19 minutes cette nuit et a réussi 4 points, 4 passes décisives, 1 rebond et 1 interception à 2/2 au tir. Propre, même s’il pourrait être encore plus agressif.

Victor Wembanyama

Mauvaise défaite des San Antonio Spurs face au Jazz, mais belle performance de Victor Wembanyama à nouveau titulaire. 32 points en 27 minutes ainsi que 7 rebonds, 5 contres et 3 passes décisives à 12/21 au tir, 0/4 de loin et 8/8 aux lancers pour l’Alien.

UN DES PLUS BEAUX DUNKS DE LA CARRIÈRE DE VICTOR WEMBANYAMA !!! 💥😱pic.twitter.com/yuCQEr2Pq7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

