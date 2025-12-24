Pendant que Charlotte arrosait à 3-points, Moussa Diabaté a fait le sale boulot en mode Dyson. Titulaire, le Français a martyrisé les intérieurs des Wizards au rebond : 12 points, 18 prises (dont 8 offensives) et un +38 dans la victoire des Hornets (126-109).

Washington a manqué d’air cette nuit parce que Moussa Diabaté ne voulait en laisser à personne. Un rebond offensif, c’est déjà pénible mais alors huit c’est une punition répétée : tu défends 24 secondes, tu forces l’adversaire à prendre un tir difficile… et tu vois un frelon remettre une pièce dans la machine.

Ce qui frappe, c’est la simplicité clinique de sa feuille : aucun tir forcé, aucun détour. Pas un 3-point tenté, pas un lancer-franc pris, pas une perte de balle. Diabaté a vécu là où ça fait mal : autour du cercle, dans les duels. Un double-double construit au marteau, sans une seconde de décoration.

Performance exceptionnelle de Moussa Diabaté face aux Wizards :

🔹12 points

🔹18 rebonds (record en carrière)

🔹6/6 au tir

🔹+38 de +/- (victoire de 17 points)

Il est tellement, tellement impactant pour ces Hornets ! 👏 pic.twitter.com/yLdk8G0OzL

Et puis il y a ce +38 de plus/minus qui parle par lui-même. Quand Diabaté est sur le parquet, Charlotte domine les duels : ceux où ça boxe, ceux où ça se bat pour la position, ceux où le match bascule parce que l’adversaire doit recommencer l’effort. C’est exactement le genre de performances qui ne se voit pas toujours à l’écran… mais que l’équipe, elle, ressent immédiatement.

Cette soirée va faire du bien au moral du français : record en carrière aux rebonds et confirmation qu’il est l’un des meilleurs de NBA dans son style. Quand tu offres autant de secondes chances sans concéder l’inverse, tu changes le rapport de force, même sans être la première option offensive. Moussa Diabaté a trouvé son rôle en NBA, celui qui en fait un des chouchous de son coach, on espère sur le long terme. Du moins, c’est tout ce que l’on souhaite à l’intérieur tricolore.