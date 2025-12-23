Avant le mini-break du 24 décembre, la NBA nous offre un programme XXL ce soir, avec 14 matchs et donc 28 équipes sur le pont. Il faudra avoir des yeux partout, mais surtout sur le Spurs – Thunder.

Le programme NBA de ce soir :

1h : Hornets – Wizards

1h : Sixers – Nets

1h30 : Hawks – Bulls

1h30 : Cavaliers – Pelicans

1h30 : Pacers – Bucks

1h30 : Heat – Raptors

2h : Mavericks – Nuggets

2h : Wolves – Knicks

2h30 : Spurs – Thunder

3h : Suns – Lakers

3h : Jazz – Grizzlies

4h : Blazers – Magic

4h : Kings – Pistons

4h30 : Clippers – Rockets

L’affiche de la soirée : Spurs – Thunder

C’est l’heure des retrouvailles entre les Spurs et le Thunder, une dizaine de jours après l’énorme combat en demi-finale de NBA Cup à Las Vegas. Preuve que c’est un sommet, San Antonio fait non seulement partie des trois équipes qui ont battu Oklahoma City cette saison, mais la bande de Victor Wembanyama est aussi le dauphin d’OKC à l’heure de ces lignes. Les Spurs ont en effet pris la deuxième place de l’Ouest grâce à six victoires de suite (hors finale NBA Cup).

La grande question qui entoure cette rencontre, c’est la présence ou non de Wemby, officiellement listé comme « incertain ». Mais peu importe son statut, le Thunder a une revanche à prendre et ça pourrait faire mal.

Rendez-vous à 2h30 !

Les Français en lice

Contre les Sixers, Nolan Traoré (Nets) voudra confirmer sa bonne perf’ du dernier match.

Zaccharie Risacher (Hawks) rencontre les Bulls dans un match qui pourrait encore atteindre les 300 points.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) face à Alex Sarr et peut-être Bilal Coulibaly (Wizards).

Nico Batum (Clippers) au défi des Rockets, sans Ivica Zubac. La dernière confrontation face à Houston lui avait laissé un mauvais goût dans la bouche…

Rudy Gobert (Wolves) va croiser Mo Diawara (Knicks) et Pacôme Dadiet. Pas de Guerschon Yabusele côté New York.

Ousmane Dieng (Thunder) sur les terres de l’Alien.

Réunion entre Français à Portland, avec un Sidy Cissoko en forme, Rayan Rupert (Blazers) et Noah Penda (Magic).

Max Raynaud veut continuer sur sa grosse dynamique contre la redoutable raquette des Pistons.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici