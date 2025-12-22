Abonné à la G League en début de saison, Nolan Traoré a joué son meilleur match NBA la nuit dernière face aux Raptors. De quoi recevoir les compliments de son coach Jordi Fernandez.

En NBA, il faut savoir saisir sa chance quand elle se présente, surtout quand on est un jeunot de 19 piges qui cherche à se faire une place chez les grands.

Hier face aux Raptors, Nolan Traoré a eu sa chance : 22 minutes de jeu, record personnel. Et il a réussi à la saisir : 8 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et 1 interception, avec en prime du temps de jeu dans le quatrième quart-temps quand Brooklyn a fait la différence.

Son coach Jordi Fernandez a salué la performance du Frenchie, mais surtout son évolution à travers la G League.

« Il était très bon. Il était solide avec le ballon, il a joué le pick-and-roll, il s’est montré rapide, il a bien défendu sur la balle. Globalement, il a vraiment fait du bon boulot. On dirait que toutes les minutes qu’il a jouées à Long Island portent leurs fruits. Il est arrivé ici avec beaucoup de confiance. C’est ça qui compte. Les minutes de jeu sont le meilleur coaching pour progresser. Il a su tirer parti de ces minutes à Long Island, et maintenant il tire parti de celles qu’il passe ici. Il a largement contribué à notre victoire dans ce match. »

Des minutes pour Nolan Traoré avec les @BrooklynNets 🇫🇷

8 POINTS

3 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK

22 min

Les Nets l’emportent 81-96 face aux Raptors ! pic.twitter.com/XCrppyM7dn

— NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2025

Nolan Traoré a joué une quinzaine de matchs avec les Long Island Nets (G League) cette saison, pour des stats de 18,4 points et 6 passes décisives, à quasiment 50% au tir dont plus de 43% à 3-points. Une production très solide qui lui a permis de réintégrer les Nets de Brooklyn en NBA, et donc de s’illustrer une fois sur le parquet du Barclays Center. « Nolan méritait de jouer car il s’est tellement bien débrouillé avec Long Island, il a progressé à chaque match » avait également déclaré Jordi Fernandez hier.

Interrogé sur sa perf’ de dimanche, Traoré a confirmé les propos de son coach :

« J’attendais ce match. Et j’ai juste saisi l’opportunité qu’on m’a donnée. Je pense que j’ai bien fait… et j’espère que ça va continuer. […] Je pense que plus tu joues, plus tu gagnes en confiance. Et ce soir, c’était un très bon exemple de ça. »

En réussissant à intégrer la rotation des Nets, Nolan Traoré a fait un grand pas dans son début de parcours NBA. À lui désormais de confirmer lors de ses prochaines apparitions, pour faire monter encore un peu plus sa cote aux yeux de Jordi Fernandez.