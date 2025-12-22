Trophées NBA : Course au MVP, notre top 3 ! Apéro TrashTalk

Vous connaissez ce classique, nous y sommes ! À l’approche des fêtes, c’est l’heure de faire le point sur les différents trophées distribués par la NBA. On continue avec la reine des récompenses individuelles : le MVP.

Les dossiers des quelques candidats sont énormes. Le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander est encore meilleur que l’an passé et le Thunder réalise une saison historique, Nikola Jokic repousse les limites de l’efficacité et de la polyvalence au sein d’une équipe Top 3 de l’Ouest, tandis que Luka Doncic réalise peut-être sa meilleure campagne en carrière aux Lakers. Tout ça, sans oublier Cade Cunningham, Jalen Brunson et quelques autres. Bon courage pour les départager mais… C’est l’heure de voter !