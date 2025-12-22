TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Rudy Gobert conseille à Jaylen Brown de tout raser

Les vannes sur la coiffure au feutre de Jaylen Brown vont bon train depuis le début de saison, et certains jerseys gardent même des souvenirs du dessin sur le crâne de JB (« des résidus de champion » selon ce dernier), qui fait tout pour masquer sa calvoche naissante. Dans ce combat, le joueur des Celtics peut compter sur un « soutien » de poids en la personne de Rudy Gobert, qui a décidé de tout raser et conseille à son homologue de faire de même.

Rudy Gobert just told Jaylen Brown to go bald 😭😭😭 pic.twitter.com/PLjpRK9Mxq

— BrickCenter (@BrickCenter_) November 30, 2025

Si cette conversation a l’air d’amuser Gobzilla, on ne peut pas vraiment en dire autant de Jaylen Brown, qui sourit jaune lorsque le Français lui parle de sortir le Skullshaver. On souhaite à Jaylen la plus belle remontada capillaire possible.

Candidat # 2 : Pat Spencer dit « au revoir » au public des Cavs

L’habit ne fait pas le moine, ceux qui ont vu jouer les frères Spencer depuis le début de saison en NBA connaissent cet adage par cœur. Cam et Pat Spencer font du bien, respectivement chez les Grizzlies et les Warriors, mais c’est du deuxième frangin dont il est question ici, puisque c’est lui qui vient crucifier les Cavaliers sur la ligne des lancers, sans manquer de saluer les fans locaux.

Oh mais j’avais même pas vu, Pat Spencer qui dit au revoir aux fans des Cavs après avoir tué le match aux lancers 😂😂pic.twitter.com/3V85ayGsqH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 7, 2025

Alors qu’il était prédestiné, à l’instar de son frère, à percer dans la crosse, Pat Spencer décide finalement d’agacer les défenses adverses, en t-shirt et en moustache. Quelle vie.

Candidat # 3 : Desmond Bane provoque le Heat en In-Season Tournament

Desmond Bane est décidément un sacré spécimen. Après avoir envoyé un missile dans le dos d’OG Anunoby, alors au sol, pour avoir la touche, le voilà désormais qu’il provoque le Heat lors du In-Season Tournament. Comment ? En applaudissant bien fort, en face des joueurs, après avoir contenu Norman Powell, qui cherchait à lui chourer la balle sur la dernière possession.

Desmond Bane taunting Miami as the seconds wind down.

This man chooses violence 💀pic.twitter.com/Mq2G9HFt9c

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 10, 2025

L’ancien arrière des Grizzlies vient redonner un peu de saveur aux derbys de Floride, en apportant sa gouaille en plus de son shoot. C’est passé face au Heat, et le Magic a pu se rendre à Vegas, mais ils ont dû s’incliner ensuite aux portes de la finale face aux Knicks, futurs champions face aux Spurs.

Candidat # 4 : Un fan provoque Nickeil Alexander-Walker

Nickeil Alexander-Walker a failli dégoupiller à l’intervention d’un fan, présent dans les premiers rangs de la Little Caesars Arena. Alors que les Hawks se faisaient rouster par les Pistons, quelqu’un dans les tribunes a jugé bon de s’en prendre au meneur canadien, qui réalise pourtant un très bel exercice sous le maillot d’Atlanta avec plus de 20 points par match.

pic.twitter.com/kFDAo68AEN

— Slim Reaper (@SlimedReaper) December 13, 2025

On comprend que NAW se soit emporté alors que ses Hawks courraient après le score, et qu’il soit agacé par des fans qui se croient tout permis. Quant au belligérant, il pourra se « targuer » d’avoir fait sortir de ses gonds un (très bon) joueur NBA.

Candidat # 5 : Victor Wembanyama en folie face au Thunder

Pour son retour à la compétition après plusieurs semaines manquées, Victor Wembanyama retrouvait… le Thunder, qui n’avait perdu qu’une fois en 25 matchs avant de croiser la route des Spurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Wemby était fâché. En plus de sa ligne de stats (22 points et 9 rebonds en 21 minutes), il a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son bagout.

pic.twitter.com/IqGBCSqOUp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2025

Le shoot de Wemby et le trashtalking derrière sur CARUSO 😭😭😭 pic.twitter.com/HjStZuC1Vs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2025

Wemby was HYPED every time Chet missed a free throw.

This man HATES Chet 🤣 pic.twitter.com/goAPvINe1E

— BrickCenter (@BrickCenter_) December 14, 2025

Un flex face à Cason Wallace, des mots doux glissés à Alex Caruso, et une célébration sur chaque lancer manqué par Chet Holmgren… Wemby avait des comptes à régler, et devrait encore en avoir à l’avenir.