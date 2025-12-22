Nouvelle grosse semaine pour l’équipage français, porté par Victor Wembanyama qui continue de défier toute logique malgré une restriction de minutes. Autour de l’Alien, les dynamiques ont été contrastées mais riches : Rudy Gobert toujours en mode force tranquille et Maxime Raynaud qui confirme sa montée en puissance. On fait le point complet sur la semaine des Français en NBA.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama continue d’affoler les lignes de stats et les highlights youtube malgré sa restriction de minutes. L’Alien a empilé les performances complètes, enchaînant scoring, rebond, création et surtout une dissuasion défensive permanente. Capable de monter à 26 points et 12 rebonds en à peine 21 minutes, il a encore rappelé à quel point son influence dépasse largement la simple ligne de stats.

L’adresse extérieure a quant à elle connu quelques variations – logique au vu du contexte – mais l’efficacité globale, l’activité des deux côtés du terrain et la capacité à dominer sans forcer étaient intactes. En clair : même bridé, Wembanyama reste un problème permanent pour les équipes adverses.

Seule ombre au tableau : une finale de NBA Cup compliquée, durant laquelle il a notamment dû gérer les émotions accompagnant la perte d’un proche.

Victor Wembanyama in 21 minutes:

• 26 PTS, 12 REB, 3 AST, 2 BLKS, 10/15 FG pic.twitter.com/Z34dqPSqUo

— Bala (@BalaPattySZN) December 20, 2025

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,4 points à 51,3% dont 34,8% du parking, 82,4% aux lancers, 12,3 rebonds, 3,7 passes, 0,9 steal et 3,3 contres en 31,1 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alex Sarr a livré une semaine solide et cohérente, malgré une sortie manquée (forfait) face aux Spurs. Sur les deux matchs disputés, le jeune intérieur français a affiché une belle constance offensive, avec 18 points à chaque fois, une adresse correcte à mi-distance comme derrière l’arc, et une présence affirmée dans le jeu collectif. Son match à Memphis est ponctué d’un joli double-double et d’un tir clutch dans le money-time.

Toujours actif, mobile et impliqué défensivement, Sarr continue de montrer qu’il peut enchaîner les prestations propres dès qu’il est sur le parquet. Une semaine sans éclat majeur, mais dans la continuité d’un joueur qui s’installe durablement dans la rotation de Washington. Gêné aux adducteurs, il n’a pas joué dimanche soir face aux Spurs.

The clutch buckets down the stretch from Sarr are a great sight of his confidence growing as a player pic.twitter.com/b3MqdvclJr

— Wizards Lead 🪄 (@WizardsLead) December 21, 2025

Wizards @ Spurs : 18 points à 8/18 dont 2/4 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 24 minutes.

Wizards @ Grizzlies : 18 points à 8/16 au tir dont 2/4 de loin, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre en 25 minutes

Wizards vs Spurs : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,9 points à 50,9% au tir dont 36,7% du parking, 63,9% aux lancers, 8,4 rebonds, 3,2 passes, 0,7 steal et 1,9 contre en 29,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Dans la discrétion la plus totale, Rudy Gobert a encore livré une semaine solide (dans son registre), incarnant très bien son rôle de pilier intérieur des Wolves. Présent partout, il a dominé le rebond avec autorité (16 rebonds de moyenne sur la semaine), tout en restant ultra-efficace près du cercle. Sa dissuasion défensive a pesé lourd, entre contres, présence dans la raquette et lectures justes dans le jeu collectif, le tout avec un volume de minutes conséquent. Il est même entré dans le club des 10K au rebond.

L’adresse aux lancers a parfois fait défaut, mais sans jamais masquer son influence globale sur les matchs. Gobert a notamment pesé pour s’offrir le scalp d’OKC vendredi soir. Après les Spurs la semaine dernière, ça va commencer à devenir une spécialité française tiens.

Wolves vs Grizzlies : 16 points à 6/8 au tir et 4/6 aux lancers, 16 rebonds (7 offensifs), 4 passes, 1 interception et 4 contres en 35 minutes

Wolves vs Thunder : 9 points à 3/7 au tir et 3/7 aux lancers, 14 rebonds (6 offensifs) et 1 passe en 33 minutes

Wolves vs Bucks : 11 points à 5/7 au tir et 1/4 aux lancers, 18 rebonds (6 offensifs), 3 passes, 1 interception et 1 contre en 39 minutes.

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,5 points à 73,3% au tir et 51,3% aux lancers, 10,9 rebonds, 2 passes, 0,5 steal et 1,4 contre en 31,6 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher a vécu une semaine en progression, marquée par une montée en régime offensive au fil des matchs. Après une entame très discrète à Charlotte, l’ailier français a progressivement trouvé son rythme, notamment derrière l’arc, avec deux prestations plus tranchantes face aux Spurs puis aux Bulls. L’adresse extérieure retrouvée a libéré son jeu, sans faire disparaître son apport dans les autres secteurs : rebond, création et activité défensive.

Encore irrégulier par séquences, avec un impact qui varie beaucoup, Risacher continue néanmoins de montrer une palette intéressante et une capacité à s’adapter aux besoins de son équipe.

Hawks @ Hornets : 5 points à 2/7 dont 0/2 de loin et 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 20 minutes.

Hawks vs Spurs : 11 points à 4/11 au tir dont 3/5 du parking, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes

Hawks vs Bulls : 17 points à 6/11 au tir dont 4/7 de loin et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,2 points à 45,8% au tir dont 32,8% du parking, 69,4% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,6 passe, 1,1 steal et 0,5 contre en 24,7 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal est revenu de sa blessure aux obliques cette semaine et n’a participé qu’à un seul match face aux Spurs. L’ailier français, à l’image de son équipe, s’est cassé les dents face à la défense texane, ce qui ne l’a pas aidé à se remettre en jambe. Derrière, il n’a pas participé aux autres rencontres, cette fois gêné à la cheville.

Wizards @ Spurs : 3 points à 1/7 au tir dont 0/4 de loin, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 22 minutes

Wizards @ Grizzlies : DNP

Wizards vs Spurs : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 35,7% au tir dont 24,4% du parking, 75,7% aux lancers, 4 rebonds, 2,9 passes, 1,2 steal et 0,9 contre en 26,8 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a encore proposé une semaine dans son registre habituel, faite d’énergie, de rebond et d’impact défensif. L’objectif reste clair : maximiser chaque minute offerte et répondre présent dans un rôle de complément précieux pour Charlotte.

On notera tout de même un rendement et des minutes en légère baisse depuis quelques semaines. Rien d’inquiétant, mais Charles Lee (coach) on t’a à l’œil.

Hornets vs Hawks : 5 points à 2/4 au tir et 1/4 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Hornets @ Pistons : 1 point à 0/2 au tir et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 16 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 7,9 points à 62% au tir et 67,9% aux lancers, 7,3 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 1 contre en 21,7 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Batman a vécu une semaine plutôt calme, marquée par un DNP (malade) et deux sorties dans son rôle habituel : artiller depuis la buvette en attaque, connecter l’équipe et défendre. Sans volume ni coups d’éclat, Batum continue de rendre des minutes propres et utiles dans le marasme ambiant que sont les Clippers. On pense à toi Nico.

Le petit rayon de soleil de la semaine tout de même : une victoire face au voisin en Purple & Gold. Cela ne va rien changer à leur saison ni à celle des Clippers mais c’est le genre de victoire qui fait toujours du bien au moral (on se raccroche à ce qu’on peut côté Clippers…).

Clippers vs Grizzlies : DNP

Clippers @ Thunder : 6 points à 2/5 du parking, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes.

Clippers vs Lakers : 3 points à 1/3 du parking et 4 rebonds en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,5 points à 37,9% au tir dont 37,8% du parking, 85,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,7 passe, 0,9 steal et 0,4 contre en 19,7 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Les semaines passent et se ressemblent pour notre Dancing Bear préféré… Un DNP en finale de la NBA Cup, suivi d’un match où rien ne lui réussit (malgré les absences de la quasi totalité du secteur intérieur des Knicks), puis un match où ça rentre mais… Mike Brown le range au placard. Et enfin, une fin de semaine marquée par un (nouveau) DNP…

Ne lâche rien Guerschon !

Knicks – Spurs : DNP

Knicks @ Pacers : 3 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds en 11 minutes

Knicks vs Sixers : 3 points à 1/1 du parking et 1 passe en 4 minutes

Knicks vs Heat : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 3 points à 39,4% au tir dont 30,6% du parking, 60% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 9,6 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane Salaün a confirmé sa bonne dynamique avec deux sorties efficaces et plutôt impactante. En peu de minutes, il a apporté du scoring, du spacing et de l’activité au rebond, tout en restant impliqué défensivement. Sa capacité à convertir rapidement ses opportunités et à jouer juste sans forcer font de lui un vrai facteur positif dans la rotation de Charlotte. Une semaine encourageante, qui renforce l’idée que Salaün gagne progressivement sa place et la confiance de son staff.

Hornets vs Hawks : 10 points à 4/6 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes.

Hornets @ Pistons : 8 points à 3/8 au tir dont 1/3 de loin, 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 interception en 17 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 6,7 points à 51,5% au tir dont 47,4% du parking, 70% aux lancers, 3,5 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 15,1 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

La semaine de Noah Penda peut être résumée comme ceci : deux salles deux ambiances. Le Frenchie a signé sa meilleure semaine depuis le début de la saison, avec une montée en puissance nette au fil des matchs. Après une sortie timide face à Denver, il a « explosé » à Utah avec un double-double très complet, mêlant scoring, rebond, création et impact défensif. Penda a ainsi montré qu’il pouvait peser dans plusieurs secteurs dès qu’on lui accorde des minutes. Une performance référence dont le tricolore doit se servir pour la suite.

Magic @ Nuggets : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 de loin, 0/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 interception en 11 minutes.

Magic @ Jazz : 13 points à 6/11 au tir dont 1/4 du parking, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres en 23 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 4,2 points à 50% au tir dont 53,3% du parking, 53,8% aux lancers, 3,9 rebonds, 1,2 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 9,9 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nolan Traoré a profité de l’une de ses rares fenêtres cette semaine pour se montrer. S’il a encore manqué de réussite au tir, le jeune meneur français a compensé par de l’activité, de l’agressivité et une implication visible des deux côtés du terrain. Rebond, passes, interception, contre : Traoré a cherché à impacter autrement que par le scoring pur. Une prestation imparfaite mais encourageante, qui semble par ailleurs avoir séduit son coach. Cela part de là Nolan !

Nets vs Heat : DNP

Nets vs Raptors : 8 points à 3/9 au tir dont 1/4 de loin et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 2,1 points à 23,8% au tir dont 27,3% du parking, 50% aux lancers, 1 rebond, 1,4 passe et 0,4 steal et 0,1 contre en 10,9 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng a passé sa semaine à observer le Thunder depuis le banc.

Thunder vs Clippers : DNP

Thunder @ Wolves : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Une semaine compliquée pour Rayan Rupert : 9 minutes de jeu en deux matchs et… c’est tout. Allez, on lève la tête et on avance, d’autres opportunités se présenteront à lui.

Blazers vs Kings : 1 minute de jeu.

Blazers @ Kings : 8 minutes de jeu.

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,8 point à 35,7 % au tir dont 30% du parking, 50% aux lancers, 1,5 rebond, 0,3 passe, 0,3 interception en 8,1 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet fait des allers-retours avec la G League mais sa progression ne semble pas suffisante aux yeux de Mike Brown pour que des minutes lui soient accordées. Le tacticien des Knicks lui a donné trois petites minutes face aux Pacers mais rien de plus.

Knicks – Spurs : DNP

Knicks @ Pacers : 1 passe et 1 interception en 3 minutes.

Knicks vs Sixers : DNP

Knicks vs Heat : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 16,7% au tir, 100% aux lancers, 0,5 rebond, 0,3 passe et 0,1 interception en 2,5 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

La semaine de Sidy Cissoko aura été marquée par une maladresse au tir. Cependant, il a été utile dans d’autres compartiments du jeu comme sa défense. Tiago Splitter (coach) l’a même utilisé en toute fin de match face aux Kings pour tenter de museler les arrières californiens, ce qui est bon signe pour lui.

Blazers vs Kings : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 3 passes et 2 interceptions en 29 minutes.

Blazers @ Kings : 1 point à 0/5 au tir dont 0/3 de loin, 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 5,3 points à 39,6% au tir dont 32,3% du parking, 66,7% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,3 passe, 0,5 interception et 0,2 contre en 20,1 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Assigné en G League, Joan Beringer n’a pas revu la couleur des parquets NBA cette semaine.

Wolves vs Grizzlies : DNP

Wolves vs Thunder : DNP

Wolves vs Bucks : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Bulls @ Magic : DNP

Bulls vs Nets : DNP

Bulls vs Pacers : DNP

Bulls vs Warriors : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

On tient certainement la plus belle semaine tricolore avec Victor Wembanyama, quelle semaine de Mad Max ! La blessure de Domantas Sabonis est clairement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Avec trois performances de haut niveau, dont un carton à 29 points et 11 rebonds, il a montré qu’il pouvait assumer un gros volume de minutes sans perdre en efficacité. Propre dans la finition, agressif au rebond et capable de provoquer des fautes, Raynaud a constamment pesé dans la raquette adverse. Au-delà des chiffres, c’est la constance qui frappe : impact sur plusieurs matchs, présence physique, lectures justes et belle activité. Une semaine référence qui confirme sa montée en puissance et renforce l’idée qu’il est en train de franchir un vrai cap dans la rotation des Kings. Maxime Raynaud’s touch, feel for the game, and shooting at 7’1” is very impressive. League material for sure pic.twitter.com/B4enq6ZBkK — jeffonsports (@j_shao_) December 19, 2025

Kings @ Blazers : 29 points à 10/20 au tir dont 1/3 de loin, 8/9 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 36 minutes.

Kings vs Blazers : 17 points à 7/13 au tir, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 30 minutes

Kings vs Rockets : 12 points à 6/12 au tir dont 0/1 du parking, 14 rebonds et 1 interception en 37 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 10 points à 52,1% au tir, 33,3% du parking, 76,1% aux lancers, 5,8 rebonds, 1 passe, 0,5 interception et 0,5 contre en 20,8 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mo’ Diawara a vécu une semaine faite d’opportunités ponctuelles et de minutes morcelées, mais avec une vraie implication à chaque apparition. Son match à Indiana, où il bénéficie de sa première titularisation en carrière, lui permet de montrer de l’activité au rebond, de l’agressivité défensive et quelques prises d’initiative offensives. Les autres sorties ont été plus discrètes, faute de rythme, mais Diawara continue de jouer juste et de répondre présent quand on fait appel à lui. Une utilisation encore limitée, mais des signaux positifs dans l’intensité et l’engagement.

Knicks – Spurs : DNP

Knicks @ Pacers : 5 points à 2/5 au tir dont 0/2 de loin, 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 18 minutes.

Knicks vs Sixers : 0 point à 0/1 au tir en 3 minutes

Knicks vs Heat : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 de loin en 3 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1 point à 34,8% au tir et 27,3% du parking, 25% aux lancers, 0,7 rebond, 0,5 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 4,1 minutes.