Sept matchs sont au programme NBA pour débuter la semaine. Une nuit qui n’est pas la plus excitante sur le papier mais qui pourrait réserver son lot de surprises. Nous aurons peut être l’occasion de voir Cooper Flagg (incertain) affronter Derik Queen. Stephen Curry défie Paolo Banchero à 4h.

Le programme NBA de ce soir :

1h : Cavaliers – Hornets

1h30 : Celtics – Pacers

2h : Pelicans – Mavericks

3h : Nuggets – Jazz

3h30 : Thunder – Grizzlies

4h : Warriors – Magic

4h : Blazers – Pistons

Le match à suivre : Warriors – Magic

Les Warriors (8e, 14-15) en quête de victoires, défient le Magic (5e, 16-12) qui cherche également à rester accroché au top 4 de l’Est. Stephen Curry face à Paolo Banchero, Wendell Carter Jr. face à Draymond Green, c’est à 4h pour les plus vaillants.

MONDAY’S 7-GAME SLATE!

🏀 CHA & CLE duel in The Land

🏀 NOP seeks 5 straight Ws

🏀 MEM (7-3 in L10) vs. OKC (8-2 in L10)

🏀 Bane & ORL: coming off GW layup

📺 Peacock, NBA League Pass

➡️ https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/En7KvOtPo6

— NBA (@NBA) December 22, 2025

Le reste du programme :

Derik Queen et Cooper Flagg (s’il est en tenue) s’affronteront à 2h, depuis la Louisiane.

Les Blazers qui restent sur 3 victoires consécutives, vont tenter de faire trembler les Pistons.

Les français en lice :

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün tenteront de continuer à enfoncer les Cavaliers.

Ousmane Dieng affronte les Grizzlies.

Noah Penda défie Stephen Curry et les Warriors.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert affronteront les Pistons.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici