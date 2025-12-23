Résumé NBA de la nuit : les Pelicans sont à cinq victoires de suite, c’est quoi ce délire ?
Le 23 déc. 2025 à 07:51 par Nicolas Vrignaud
Sept matchs en NBA, avec un Shai Gilgeous-Alexander en forme et créatif… mais aussi les Pelicans qui n’en finissent plus de gagner. On fait le point, envoyez le résumé de la nuit !
Résultats de la nuit :
- Cavaliers – Hornets : 139-132
- Celtics – Pacers : 103-95
- Pelicans – Mavericks : 119-113
- Nuggets – Jazz : 135-112
- Thunder – Grizzlies : 119-103
- Warriors – Magic : 120-97
- Blazers – Pistons : 102-110
Ce qu’il faut retenir :
- Soirée plutôt tranquille pour les Cavaliers, qui profitent de la réception des Hornets pour se relancer un peu alors qu’ils traversent une (très) mauvaise passe en ce moment.
- 31 points pour Jaylen Brown, et les Celtics remportent sans trop forcer la rencontre face aux Pacers.
- Malgré les 31 points d’Anthony Davis, les Pelicans s’imposent… et ça joue BIEN ! Derik Queen solide, Zion Williamson fait parler de lui en bien… est-ce qu’on ne prendrait pas du plaisir devant les Pelicans..?
- Le Jazz s’est fait rafaler par les Nuggets, l’eau mouille.
- Le Thunder continue son chemin contre les Grizzlies, Shai Gilgeous-Alexander a sans doute signé l’un des moves les plus dingues de la saison (voir plus bas) !
- Les Warriors connaissent eux aussi une soirée tranquille, face à un Magic largué au début du 4e quart-temps.
- Detroit a bien failli tâcher son slip chez les Blazers, mais se sauve in extremis après avoir pourtant encaissé un méchant 23-4 dans le dernier quart-temps. Portland s’est un peu gâché le match sans avoir besoin d’aide sur la fin.
Le highlight de la nuit :
SHAI ???? 🤯
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Wizards
- 1h : Sixers – Nets
- 1h30 : Hawks – Bulls
- 1h30 : Cavaliers – Pelicans
- 1h30 : Pacers – Bucks
- 1h30 : Heat – Raptors
- 2h : Mavericks – Nuggets
- 2h : Wolves – Knicks
- 2h30 : Spurs – Thunder
- 3h : Suns – Lakers
- 3h : Jazz – Grizzlies
- 4h : Blazers – Magic
- 4h : Kings – Pistons
- 4h30 : Clippers – Rockets
Tags : Pelicans, résumé NBA