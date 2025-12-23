TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Pelicans sont à cinq victoires de suite, c’est quoi ce délire ?

Le 23 déc. 2025 à 07:51 par Nicolas Vrignaud

Sept matchs en NBA, avec un Shai Gilgeous-Alexander en forme et créatif… mais aussi les Pelicans qui n’en finissent plus de gagner. On fait le point, envoyez le résumé de la nuit !

Résultats de la nuit :

  • Cavaliers – Hornets : 139-132
  • Celtics – Pacers : 103-95
  • Pelicans – Mavericks : 119-113
  • Nuggets – Jazz : 135-112
  • Thunder – Grizzlies : 119-103
  • Warriors – Magic : 120-97
  • Blazers – Pistons : 102-110

Ce qu’il faut retenir :

  • Soirée plutôt tranquille pour les Cavaliers, qui profitent de la réception des Hornets pour se relancer un peu alors qu’ils traversent une (très) mauvaise passe en ce moment.
  • 31 points pour Jaylen Brown, et les Celtics remportent sans trop forcer la rencontre face aux Pacers.
  • Malgré les 31 points d’Anthony Davis, les Pelicans s’imposent… et ça joue BIEN ! Derik Queen solide, Zion Williamson fait parler de lui en bien… est-ce qu’on ne prendrait pas du plaisir devant les Pelicans..?
  • Le Jazz s’est fait rafaler par les Nuggets, l’eau mouille.
  • Le Thunder continue son chemin contre les Grizzlies, Shai Gilgeous-Alexander a sans doute signé l’un des moves les plus dingues de la saison (voir plus bas) !
  • Les Warriors connaissent eux aussi une soirée tranquille, face à un Magic largué au début du 4e quart-temps.
  • Detroit a bien failli tâcher son slip chez les Blazers, mais se sauve in extremis après avoir pourtant encaissé un méchant 23-4 dans le dernier quart-temps. Portland s’est un peu gâché le match sans avoir besoin d’aide sur la fin.

Le highlight de la nuit :

SHAI ???? 🤯

pic.twitter.com/d7CAvFisdL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2025

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Wizards
  • 1h : Sixers – Nets
  • 1h30 : Hawks – Bulls
  • 1h30 : Cavaliers – Pelicans
  • 1h30 : Pacers – Bucks
  • 1h30 : Heat – Raptors
  • 2h : Mavericks – Nuggets
  • 2h : Wolves – Knicks
  • 2h30 : Spurs – Thunder
  • 3h : Suns – Lakers
  • 3h : Jazz – Grizzlies
  • 4h : Blazers – Magic
  • 4h : Kings – Pistons
  • 4h30 : Clippers – Rockets
