Plusieurs Français sur les parquets cette nuit, et Sidy Cissoko comme meilleur tricolore de la soirée après une belle prestation contre les Pistons !

Résultats de la nuit :

Cavaliers – Hornets : 139-132

– Hornets : 139-132 Celtics – Pacers : 103-95

– Pacers : 103-95 Pelicans – Mavericks : 119-113

– Mavericks : 119-113 Nuggets – Jazz : 135-112

– Jazz : 135-112 Thunder – Grizzlies : 119-103

– Grizzlies : 119-103 Warriors – Magic : 120-97

– Magic : 120-97 Blazers – Pistons : 102-110

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté

Soirée de défaite pour les Hornets, mais Moussa Diabaté termine avec un +/- positif (+8), signe de son bon passage sur le parquet. 5 points, 14 rebonds, 2 passes, 6 interceptions à 2/6 au tir. Ce genre de défenseur ! De son côté, Tidjane Salaün est plus en difficulté, avec 2 points, 3 rebonds à 1/4 au tir.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

Superbe soirée pour Sidy Cissoko, malgré la défaite : 16 points, 3 passes, 3 rebonds, 1 interception à 3/8 au tir et 10/13 aux lancers. Rayan Rupert a lui joué 11 minutes pour deux tirs manqués.

RIP SIDY 😤 pic.twitter.com/rRC5jUtF6o

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 23, 2025

Noah Penda

Le Magic a pris une correction chez les Warriors, Noah Penda se montre encore un peu avec 5 points, 4 rebonds, à 2/3 au tir en 15 minutes de jeu.

