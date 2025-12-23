La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko en forme contre les Pistons (16 points)
Le 23 déc. 2025 à 08:40 par Nicolas Vrignaud
Plusieurs Français sur les parquets cette nuit, et Sidy Cissoko comme meilleur tricolore de la soirée après une belle prestation contre les Pistons !
Résultats de la nuit :
- Cavaliers – Hornets : 139-132
- Celtics – Pacers : 103-95
- Pelicans – Mavericks : 119-113
- Nuggets – Jazz : 135-112
- Thunder – Grizzlies : 119-103
- Warriors – Magic : 120-97
- Blazers – Pistons : 102-110
Tidjane Salaün et Moussa Diabaté
Soirée de défaite pour les Hornets, mais Moussa Diabaté termine avec un +/- positif (+8), signe de son bon passage sur le parquet. 5 points, 14 rebonds, 2 passes, 6 interceptions à 2/6 au tir. Ce genre de défenseur ! De son côté, Tidjane Salaün est plus en difficulté, avec 2 points, 3 rebonds à 1/4 au tir.
Rayan Rupert et Sidy Cissoko
Superbe soirée pour Sidy Cissoko, malgré la défaite : 16 points, 3 passes, 3 rebonds, 1 interception à 3/8 au tir et 10/13 aux lancers. Rayan Rupert a lui joué 11 minutes pour deux tirs manqués.
RIP SIDY 😤 pic.twitter.com/rRC5jUtF6o
— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 23, 2025
Noah Penda
Le Magic a pris une correction chez les Warriors, Noah Penda se montre encore un peu avec 5 points, 4 rebonds, à 2/3 au tir en 15 minutes de jeu.
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté) – Wizards
- 1h : Sixers – Nets (Nolan Traoré)
- 1h30 : Hawks (Zaccharie Risacher) – Bulls
- 1h30 : Cavaliers – Pelicans
- 1h30 : Pacers – Bucks
- 1h30 : Heat – Raptors
- 2h : Mavericks – Nuggets
- 2h : Wolves (Joan Beringer, Rudy Gobert) – Knicks (Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet)
- 2h30 : Spurs (Victor Wembanyama) – Thunder (Ousmane Dieng)
- 3h : Suns – Lakers
- 3h : Jazz – Grizzlies
- 4h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Magic (Noah Penda)
- 4h : Kings (Maxime Raynaud) – Pistons
- 4h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Rockets