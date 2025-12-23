Draymond Green et Steve Kerr s’embrouillent sur le banc des Warriors

Les Warriors ont largement battu le Magic cette nuit (120-97), mais la soirée n’a pas été sans turbulences du côté de San Francisco. Draymond Green et Steve Kerr ont eu une altercation verbale sur le banc…

La scène se passe lors d’un temps-mort, au cours du troisième quart-temps.

Ça a chauffé cette nuit entre Draymond Green et Steve Kerr sur le banc des Warriors. 😬😬

Draymond a préféré rejoindre les vestiaires « pour se calmer ».

Ambiance…pic.twitter.com/3gAr6jXSa2

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l’embrouille entre Draymond et le coach des Warriors, on sait juste que Green a préféré rejoindre les vestiaires et qu’il n’est ensuite plus entré en jeu, même s’il est revenu sur le banc.

« Les esprits s’échauffaient, et j’ai pensé qu’il valait mieux que je m’en aille » a déclaré Draymond après le match. « Je ne pensais pas que la situation aurait pu s’améliorer, donc la meilleure chose à faire était de m’en aller. C’est tout. »

Steve Kerr, de son côté, n’a pas voulu apporter de précisions supplémentaires.

« Nous avons eu une petite dispute et il a décidé de retourner au vestiaire pour se calmer. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Tout cela reste privé. Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

Le coach des Warriors a décidé de laisser Green sur la touche pendant les vingt dernières minutes du match, quand Golden State a créé l’écart sur Orlando.

Draymond a assuré qu’il passerait rapidement à autre chose, et que ce genre d’embrouille pouvait arriver après plus de dix ans de cohabitation. Kerr a jugé l’épisode « regrettable », mais a rappelé l’importance de Green dans le succès des Warriors.

Alors, simple embrouille isolée ou véritable symptôme des difficultés de Golden State cette saison ?