Victor Wembanyama incertain face au Thunder mardi soir

Revenu de blessure il y a un peu plus d’une semaine, Victor Wembanyama a enchaîné les matchs ces derniers jours, et pourrait ainsi prendre une soirée de repos ce mardi contre Oklahoma City.

Selon Maxime Aubin de L’Équipe, Wemby est effectivement listé « incertain » pour le Spurs – Thunder de ce soir. Peut-être qu’il jouera, peut-être pas, mais rassurez-vous Victor n’a pas rechuté.

Les Spurs continuent simplement de jouer la carte de la précaution avec leur jeune superstar. On rappelle que Wembanyama commence les matchs en tant que remplaçant depuis son retour, et qu’il était en restriction de minutes (environ 20 minutes par match).

Victor Wembanyama est listé comme incertain par les Spurs pour le match de demain face au Thunder, en raison de la gestion de sa blessure au mollet gauche.

La bonne nouvelle ? Il ne s’agit pas d’une rechute, simplement d’une mesure de précaution après avoir enchaîné 5 matches…

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) December 23, 2025

Victor Wembanyama a joué cinq matchs au cours des dix derniers jours, après un mois d’absence pour son pépin au mollet. Les retrouvailles très attendues avec le Thunder – après l’énorme demi-finale de NBA Cup à Las Vegas – devront peut-être attendre jusqu’à Noël.