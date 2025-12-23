Kon Knueppel, joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 100 tirs à 3-points

Opposés aux Cavaliers cette nuit, les Hornets s’inclinent… mais Kon Knueppel continue de s’affirmer comme le futur de cette équipe. Il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à réussir 100 tirs à 3-points en carrière, en seulement 29 matchs.

29 matchs, 100 tirs à 3-points réussis. Kon Knueppel vient de battre un record de rapidité. Il dépasse Lauri Markkanen, ancien tenant de la statistique, de 12 matchs. L’écart est important, renforçant un peu plus l’exploit.

Kon Knueppel est devenu cette nuit le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 100 tirs à 3-points réussis en carrière !

En seulement 29 MATCHS ! 🤯

Actuellement, et à l’échelle de la ligue, Knueppel est le 2e meilleur marqueur à 3-points, avec 104 tirs primés depuis le début de saison. Seul Donovan Mitchell (111) fait mieux, et Stephen Curry est 3e (103).

Kon Knueppel incarne le futur des Hornets, à tel point que de multiples sources au sein de la ligue consultées par les médias locaux à Charlotte indiquent depuis plusieurs jours que le rookie serait désormais considéré comme le joueur central du projet sportif, en lieu et place de LaMelo Ball.

Si cela peut donner quelques indications en vue de la trade deadline qui arrive dans un mois et demi, c’est aussi un marqueur très important du niveau de jeu proposé par le néophyte. Excellent dans le basket, audacieux dans ses choix, il ne tremble pas face à l’adversité et joue avec une sorte de décontraction apparente qui plaît autant qu’elle étonne.