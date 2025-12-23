Auteur de 31 points face aux Grizzlies cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander a atteint une barre exceptionnelle, symbolisant sa régularité dans l’excellence.

Dans l’histoire de la NBA, seulement deux joueurs ont réussi à réaliser 100 matchs de suite à minimum 20 points marqués : Wilt Chamberlain et Shai Gilgeous-Alexander.

Cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander a enchaîné un 100e match à minimum 20 points marqués. 👏👏

100. Cent. CENT !

Deuxième plus longue série all-time, derrière Wilt Chamberlain (126). pic.twitter.com/qKyqbSJmfF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 23, 2025

Quand vous vous retrouvez en tête-à-tête avec Wilt Chamberlain dans un cercle VIP, c’est que vous venez de réaliser quelque chose de spécial.

Cela fait depuis le 30 octobre 2024, et un match à 18 points face aux Spurs de Victor Wembanyama, que Shai Gilgeous-Alexander n’est pas passé sous la barre des 20 unités en saison régulière (il est passé en dessous à trois reprises lors des derniers Playoffs). Le MVP en titre est tout simplement un monstre de régularité et d’efficacité offensive. « My whole life is consistent » disait-il, la preuve en chiffres.

Alors, jusqu’où peut-il monter désormais ?

Le record de Wilt Chamberlain est fixé à 126 matchs consécutifs. Il reste donc un peu de chemin avant d’établir un nouveau record all-time, mais c’est clairement dans les cordes de SGA.

« A moment of history right here. »

Mindblowing consistency from a mindblowing scorer.

100 straight 20-point games for Shai 🤯 https://t.co/9TqmaOIYFj pic.twitter.com/ZfmsZcB0r3

— NBA (@NBA) December 23, 2025