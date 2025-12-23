En grande forme en cette fin d’année 2025, le prospect de BYU AJ Dybantsa a sorti une nouvelle perf’ XXL cette nuit contre Eastern Washington.

33 points, 10 rebonds, 10 passes, à 11/13 au tir dont 2/3 à 3-points et 9/11 aux lancers-francs.

Faisant partie des favoris pour être premier choix à la Draft NBA 2026, Dybantsa a fait honneur à son statut en dominant tous les secteurs de jeu. Certes, c’était pas l’adversaire le plus de redoutable de l’univers, mais chaque sortie convaincante permet à AJ de booster encore un peu plus sa cote.

Le phénomène de 18 ans vient de réaliser son premier triple-double en carrière, le premier provenant de l’université de BYU depuis 2016, et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire NCAA à réaliser un TD à 30 points.

Ce qui nous marque le plus dans sa perf’ du jour ? Ses 10 passes décisives pour seulement 2 pertes de balle. Car si ses qualités athlétiques ainsi que son potentiel de scoreur sont flippants, AJ Dybantsa n’est pas toujours le plus inspiré au niveau du playmaking et de certaines prises de décision. Alors le voir progresser dans ces secteurs pour bien faire jouer ses copains, ça ne fait qu’augmenter son plafond.

Prochain rendez-vous pour observer les progrès d’AJ ? Début janvier face à Kansas State.

