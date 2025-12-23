Dans une série de tweets, Shams Charania a annoncé en début de weekend dernier que la NBA avait informé les franchises de plusieurs points importants concernant sa politique sur plusieurs sujets. Parmi ceux-ci, le tanking et la Lottery. Ce mardi, ESPN précise plus clairement les pistes explorées par la ligue.

La NBA vit avec le défi perpétuel de maintenir son niveau d’attractivité au plus haut auprès du public, qu’il soit en présentiel ou sur les réseaux, derrière une télévision.

Pour parvenir à toujours créer plus d’engagement, la ligue a déjà considérablement durci, au fil des années, les règles liées au taux de présence des joueurs sur le parquet, notamment les joueurs majeurs. Cela avec – pour les stars – un minimum de matchs requis pour être éligible aux trophées individuels en fin de saison régulière, mais aussi avec les équipes du bas de tableau, qui héritent de lourdes amendes si des joueurs manquent des matchs sans motif jugé « valable » par la ligue.

Sources said multiple ideas were proposed Friday as a brainstorming measure, including:

•Limiting pick protections to either top four or 14 and higher

•No longer allowing a team to draft in the top four two years in a row

•Locking lottery positions after March 1 https://t.co/ieLaS4P4qe

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2025

Cependant, la NBA veut s’attaquer à certaines « zones grises » de son règlement, notamment autour des choix de Draft dits « protégés ». Selon ESPN, la ligue a proposé aux franchises de réfléchir autour de nouvelles mesures comme le durcissement des règles de protection des choix de Draft. On parle de pouvoir protéger un choix dans le top 4, puis uniquement à partir de la 14e place, c’est à dire la fin de la Lottery.

Cela pour éviter que des équipes qui ont transféré des choix protégés et qui sont dans une zone de « bascule » au classement à quelques semaines de la fin de saison (pas mathématiquement hors de course pour le Play-in, mais pas forcément non plus trop loin d’un bon choix de Draft) ne choisissent d’arrêter de gagner subitement pour bénéficier de la protection de leur choix.

On pense forcément aux Mavericks de 2023, qui ont volontairement reposé leurs stars Kyrie Irving et Luka Doncic lors des derniers matchs de la saison pour assurer un maximum de chances de récupérer un choix protégé top 10 envoyé aux Knicks. La NBA avait à l’époque sanctionné lourdement Dallas avec 750 000 dollars d’amende.

Dans un autre registre, la ligue proposerait de « fixer » le classement pour établir les pourcentages des équipes à la Lottery au 1er mars. L’idée est d’inciter les équipes de bas de tableau à jouer pour gagner jusqu’au bout de la saison ensuite.

L’objectif est double ici : d’une part, ne pas pénaliser les franchises de bas de tableau qui choisiraient de faire jouer leurs éléments majeurs jusqu’à la fin de saison régulière. D’autre part, garantir une compétitivité de ces « mauvaises » équipes avec les franchises qui luttent pour les Playoffs et ainsi renforcer fortement le suspense du haut de classement jusqu’à la dernière soirée, en évitant les victoires un peu « gratuites » liées à la Lottery.

Enfin, pour éviter que des équipes ne puissent tanker plusieurs saisons de suite, la ligue aurait évoqué l’idée d’empêcher purement et simplement à une franchise d’avoir deux choix dans le top 4 de la Draft durant deux années de suite.

Règle plus complexe à mettre en place, car ne prenant – dans sa proposition actuelle – pas en compte les potentiels gros choix de Draft d’une équipe considérée « forte » ayant récupéré ces choix auprès d’équipes « faibles » plusieurs années en amont. On pense notamment au Thunder, qui pourrait bien finir champion et premier choix de Draft grâce au choix des Clippers.

Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit à l’heure actuelle que de discussions et d’idées soumises par la ligue aux franchises. Il y a peu de chances de les voir instaurées avant une voir plusieurs saisons.

Source : ESPN