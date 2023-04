Sous le coup d’une enquête de la NBA après avoir volontairement laissé tomber leur fin de saison, les Mavericks viennent d’être sanctionnés par la Grande Ligue. On prévient, l’addition est salée.

750 000 dollars d’amende.

Voilà ce qu’a décidé d’infliger la NBA aux Mavericks pour “comportement allant au détriment de la ligue”. Dans son communiqué, la NBA justifie cette sanction en disant que la franchise de Dallas a montré “une volonté de perdre” l’avant-dernier match de la saison (contre Chicago le 7 avril) afin “d’augmenter ses chances de conserver son pick de premier tour de Draft 2023”. Un comportement qui a “ébranlé l’intégrité du jeu” selon Joe Dumars, boss des opérations basket à la NBA.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/t92m7uPKR1 — NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2023

Pour rappel, lors de cette rencontre face à Chicago, les Mavs avaient décidé de ne pas faire jouer Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Josh Green et Christian Wood (ces deux derniers pour “repos”), tandis que Luka Doncic n’était resté sur le parquet que pendant 13 minutes pour honorer la “Slovenia Night”. Pourtant, Dallas ne se retrouvait pas encore mathématiquement éliminé de la course au play-in tournament à ce moment-là, mais Mark Cuban et les dirigeants des Mavericks ont décidé de privilégier la Draft, eux qui possèdent un choix de premier tour 2023 protégé Top 10 (ce pick part aux Knicks s’il n’est pas dans le Top 10).

Donc si j’ai bien compris. Tu peux tanker. MAIS, ne le dis pas haut et fort publiquement, évite de te marrer face caméra quand ton 12ème joueur fait un airball, rappelle à ton coach de pas se justifier en conférence de presse, et perd en douce. Ok c’est bon j’ai 🫶 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2023

Les fans des Mavericks diront, “mais pourquoi nous alors que tant d’autres équipes tankent en fin de saison ?”. Eh bah sans doute parce que les Mavs ont avoué publiquement leur stratégie (notamment le coach Jason Kidd en conférence de presse d’après-match) contrairement aux autres franchises, donnant ainsi une voie royale à la NBA pour les sanctionner. C’est peut-être injuste mais c’est comme ça. La Ligue s’est néanmoins arrêtée au stade de l’amende, alors qu’elle aurait potentiellement pu retirer aux Mavericks des choix de draft, comme on a pu le voir par le passé avec des équipes prises en flag pour tampering.

Imaginez si la NBA avait décidé de leur retirer le pick de premier tour 2023… la lose totale.

Source texte : NBA