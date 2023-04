Après avoir complètement gâché leur avance face aux Bulls lors du match de vendredi soir, les Mavericks ont appris hier que la NBA avait ouvert une enquête concernant leur grand n’importe quoi en fin de partie. Perdre pour un meilleur pick potentiel à la Draft c’est oui, le faire aussi grossièrement… c’est moyen.

La NBA n’a pas aimé. Pas aimé la manière dont les Mavericks ont géré leur match face aux Bulls ce vendredi. Pas encore éliminés, les Licornes pouvaient croire à une qualification au Play-in à Chicago, mais Jason Kidd et son équipe en ont décidé autrement. Tim Hardaway Jr ? Absent. Kyrie Irving ? Absent. Luka Doncic ? Un seul quart-temps en jeu, histoire de dire, puis stop. Non, faut essayer de faire semblant quand même les gars.

Sans les principaux atouts offensifs de l’équipe, les Mavericks ont failli l’emporter, mais ont “heureusement” réussi a faire n’importe quoi en fin de partie pour finalement perdre. Un résultat qui n’aura que très peu plus à la direction de la NBA, qui a publié un communiqué pour annoncer l’ouverture d’une enquête contre Dallas, afin d’étudier plus précisément le match. Ce qui a pu pousser la ligue à agir ? Les propos de Jason Kidd en fin de match, qui parlait d’une “décision organisationnelle” pour expliquer les absences et les choix durant la partie. Histoire de renvoyer la pierre à Mark Cuban, propriétaire de la franchise. La NBA a donc réagi, via l’intermédiaire de Mike Bass, porte-parole de la ligue.

« La NBA a ouvert une enquête aujourd’hui sur les faits et les circonstances entourant les décisions prises par les Dallas Mavericks en matière d’effectifs et de conduite de jeu lors du match Chicago Bulls-Mavericks, y compris les motivations derrière ces actions” – Mike Bass

Le communiqué rappelle également que Mark Cuban avait écopé d’une coquette amende de 600 000 dollars en février 2018 pour avoir admis que son équipe faisait du tanking lors d’un podcast avec Julius Erving. Pas du tout au goût de la NBA, qui l’avait sévèrement sanctionné. Il faut croire que les dollars ne permettent pas toujours de faire passer des messages du côté de Dallas… mais que pourrait-il arriver à la franchise ? Pas grand chose, hormis une nouvelle sanction financière.

La NBA va lancer une investigation sur les Mavs concernant leur tanking massif réalisé vendredi soir face aux Bulls. 1) D’autres équipes tankent

2) Kidd qui en parle publiquement et Cuban qui se marre, quand même pas malin

3) L’investigation devrait rien donner Next. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

