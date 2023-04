Cela aura sans doute été la nouvelle de la soirée d’hier : Steven Adams ne jouera pas les Playoffs pour les Grizzlies, blessé au niveau du genou depuis plusieurs mois. Coup dur pour les Oursons, qui perdent un élément imposant dans leur raquette, également pétri d’expérience. Pour le remplacer, c’est Kenneth Lofton Jr qui a été choisi. Le saut dans le grand bain, directement après une saison ponctuée de succès en G League.

To fortify the frontline now, the Grizzlies are signing two-way rookie forward Kenneth Lofton Jr., on a four-year, $7M contract, his agent Mike George of @OneLegacySports tells ESPN. Lofton was the G League’s Rookie of the Year. https://t.co/BvkPxUtbNB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2023

C’est l’heure de prouver pour Kenny. Le jeune intérieur du Memphis Hustle, recruté via two way contract après la Draft 2022, s’est vu offrir un contrat standard, de 7 millions sur 4 ans, par les Grizzlies. La direction des Oursons a choisi de le recruter de manière permanente juste avant les Playoffs, après l’annonce du forfait de Steven Adams pour la postseason.

Rookie de l’année du côté de la G League, où il a proposé 20,2 points, 10,5 rebonds et 3,9 passes à 53,9% au tir, Kenneth est donc appelé pour prendre des minutes en sortie de banc, histoire de faire souffler Jaren Jackson Jr et Xavier Tillman Sr. Sa dimension physique particulière – 2,01 mètres pour 125 kilos – va être mise à l’épreuve en Playoffs, alors que les défenses de l’antichambre de la Grande Ligue avaient eu beaucoup de difficulté à le contenir. Cette saison, il a participé à 23 matchs avec les Grizzlies, proposant 3,4 points, 1,6 rebonds et 0,9 passe.

Comme prévu, l’intensité dans les raquettes de NBA est bien plus problématique, alors qu’un gros bourrin comme Steven Adams était de son côté une arme bien plus intéressante. Son absence sera un véritable avantage pour l’équipe qui tapera Memphis au premier tour, et dont l’identité sera connue en fin de soirée. À noter que pour signer Lofton, les Oursons ont du mettre fin au contrat de leur autre rookie, Kennedy Chandler, un meneur.

Source : Adrian Wojnarowski