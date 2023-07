Ça ne devrait même plus nous étonner, mais ça nous enjaille à mort donc on en parle. D’ailleurs, ça se dit encore en 2023 “enjailler” ? No sé, mais en tout cas en 2023, Kenneth Lofton Jr. continue de la faire à l’envers à tout le monde sur un parquet.

On l’avait laissé impérial lors de la dernière nuit (inutiles) de saison régulière en avril (42 points et 14 rebonds), après avoir régné sur la saison de G League notamment. On prend les mêmes et on recommence, cette nuit Kenny a une fois de plus prouvé à son staff qu’il répondrait présent dès qu’on l’appelle.

Kenneth Lofton Jr. (21 PTS, 13 REB, 4 AST) leads the way as the @memgrizz win their Salt Lake City Summer League matchup! pic.twitter.com/knzU1uT26P

— NBA (@NBA) July 4, 2023



Le short est un quadruple XL mais le talent n’est tout autant. Si vous suivez peu la NBA… peut-être vous souvenez-vous de cette finale de Coupe du Monde U19 en 2021, lors de laquelle il avait ennuyé fortement Victor Wembanyama. Et bien deux ans plus tard ce bon vieux Kenny n’a pas changé et continue d’enfoncer ses trop légers camarades, tout en s’appliquant à rentrer ses tirs de loin. Au bout du compte ça donne bien souvent de petits carnages, comme cette nuit avec ses 21 points et 13 rebonds en ouverture de la Summer League de Salt Lake City, face aux Sixers.

Une victoire 94-92 grâce à un dernier tir de David Roddy, Kenneth Lofton Jr., lui, a marqué les premiers et les derniers points du match sur la ligne, façon de marquer ce match de son empreinte, comme… chaque match qu’il dispute. Beaucoup trop d’énergie, un footwork à montrer dans toutes les écoles et des mains sûres, recette parfaite pour en coller 20 tous les soirs peu importe le niveau.

Pour le reste ? De belles perfs pour le sophomore Vince Williams ou le rookie GG Jackson, alors que le Français Joel Ayayi a inscrit 2 points en 14 minutes. Côté Sixers rien de bien fou à se mettre sous la dent si ce n’est de belles aptitudes démontrées par le rookie D.J. Steward à la mène et la bonne défense de Jaden Springer, en galère en attaque mais dominant dans sa partie de terrain.