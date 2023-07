N°2 de la Draft 2023, Brandon Miller a fait ses grands débuts cette nuit avec les Hornets. Face aux Spurs, ça aurait du être face à Victor Wembanyama et ce sera plutôt pour vendredi, mais le jeune ailier des Hornets, lui, n’a pas manqué ses débuts !

Il aura mis quelques minutes à se mettre dans le bain, mais une fois lancé pas de souci, on s”est très vite rendu compte que le petit était prêt. Aucune conclusion évidemment sur la capacité à transposer son talent en NBA, mais prêt à en découdre, ça c’est sûr. Brandon Miller regarde à la fois le panier et les copains, Brandon Miller peut attaquer et défendre, bref, c’est tout ce qu’on voulait voir.

Brandon Miller (18 PTS, 5 REB, 3 AST) with a strong performance in the California Classic! pic.twitter.com/dugybVjzvr

— NBA (@NBA) July 4, 2023



Pour ce premier match de la California Classic Summer League face aux Spurs, Brandon Miller et les Hornets se sont inclinés, il faudra qu’il s’y fasse. Inclinés face à Sidy Cissoko, aucun point marqué mais une belle défense notamment sur Miller, mais surtout inclinés face à Julian Champagnie, 12 millions sur le contrat et 30 points cette nuit, en voilà un qui ne se pose pas de question au moment de shooter, et Dominick Barlow (24 points). Un score sans appel et sans importance, à tel point qu’on ne va même pas vous le donner, car vous l’avez compris, c’est surtout l’entrée en lice de Brandon Miller qu’on était venu voir cette nuit au Golden 1 Center.

18 points (dont 11 dans un dernier quart sans enjeu), cinq minutes en lévitation sur cette fameuse fin de match avec trois énormes tirs du parking et un circus shot qui pourrait devenir sa marque de fabrique, de la défense et le désir permanent de trouver les coéquipiers sur transition, bref du très positif pour BM, que l’on reverra donc à l’œuvre mercredi soir à Sacramento puis vendredi à Vegas, face à Victor Wembanyama. Mais pour une première ? Bah c’était pas mal du tout.