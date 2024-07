A quelques jours du début des différentes Summer League, les franchises dévoilent peu à peu leurs rosters pour ces fameuses ligues d’été, et notamment pour la Summer League de Las Vegas, THE event de juillet (ou presque). L’une des premières à avoir lâché l’exclu : le Magic, avec une… grosse question.

Le Magic était l’une des belles surprises de la saison 2023-24, défaite en sept matchs par les Cavs au premier tour des Playoffs. L’équipe de Jamal Mohsley repart pour un tour, et ça commence – as usual – par jouer quelques matchs en détente au mois de juillet. Pour Las Vegas le Magic vient de dévoiler son groupe, et guettez voir qui en fait partie…

our NBA 2K25 summer league roster 🪄 pic.twitter.com/OnnvRF1e5R

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 5, 2024



Anthony Black et Jett Howard, ça c’est pour les cracks de la cuvée 2023. Tristan Da Silva, lui, représentera les draftés de 2024. Mais… Théo Maledon ?!?

En soi pourquoi pas, puisque le Français court le contrat en NBA depuis déjà pas mal de mois. Logique donc. Oui mais… non, pas logique, car vous n’êtes pas sans savoir que Théo Maledon est actuellement avec l’Équipe de France, en pleine préparation pour les Jeux olympiques. Et que s’il n’est pas le favori ultime pour faire partie des 12 finaux, il apparait alors bizarre (est-ce un spoiler ?) de voir son nom écrit noir sur blanc sur une liste pour une compétition qui commence dans une semaine…

Nos plus fins limiers sont sur le coup et ont commencé à passer des coups de fil pour avoir le fin mot de cette histoire. Ou peut-être alors qu’on va faire comme tout le monde, attendre des nouvelles. Mais, possiblement, ceci fait peut-être déjà partie du catalogue des bourdes de l’été.