Le Thunder verrouille l’avantage du terrain jusqu’aux Finales NBA

Il faudra bien évidemment y parvenir, mais le Thunder est désormais sûr, avec la défaite des Cavaliers face aux Pacers cette nuit, de tenir l’avantage du terrain jusqu’aux Finales NBA. Récompense ultime d’une saison régulière dominée. Maintenant, il va falloir assumer ce statut.

Ouais, c’était peut-être officiel depuis hier, mais alors on avait pas trop compris et puis il fallait se concentrer sur ces guignols de Warriors qui n’ont pas réussi à gagner contre les Spurs et qui ont provoqué une avalanche imprévue de calculs de scénarios probables dès le matin. Au moins, on aura fait notre dose de maths pour l’année (on ne réalise encore pas que notre samedi matin va être sponsorisé par Casio et on ne veut pas le réaliser).

Tout ça pour dire que le Thunder est assuré de terminer avec le meilleur bilan de régulière. Une récompense méritée pour un groupe qui n’a pas fait dans l’inconstance, qui a toujours joué à 100% de novembre à avril. Les récompenses individuelles vont sans doute aussi toucher certains membres du groupe, notamment le MVP.

Maintenant ? On finit la saison en détente, quelques jours de repos et un paquet de Bret’s goût meilleur bilan de la ligue pour regarder le Play-in. Puis on s’y remet, avec une envie à la hauteur des exploits déjà accomplis.

Source : ESPN