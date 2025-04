Après la Champions Cup début mars et les deux étapes beauvaisiennes de la Superleague Pro, on s’attaque au gros morceau de la saison de 3×3 : le World Tour. Début des hostilités ce week-end en Chine, avec déjà un joli butin à aller chercher.

Baoding, petite ville chinoise de… 1 million d’habitant. Tout est relatif.

Baoding, théâtre donc dès demain de la première étape du World Tour, le circuit principal du basket 3×3 mondial. Le World Tour et ses “Masters”, sortes de tournois du Grand Chelem du 3×3, le World Tour et ses “Challengers”, qui offrent à leurs vainqueurs de quoi se payer l’avion du retour et, parfois, une wild-card pour un Masters. Compris ?

C’est donc dans cette charmante – on n’en sait rien – ville de l’Est chinois que 16 équipes se taperont dès demain, dans l’espoir de repartir avec LE ticket pour le Masters de Marseille fin mai. Parmi ces équipes ? Les Serbes de Liman, les Américains de Miami ou encore les Lettons/Chinois de Chongming. Trois énormes équipes, dans le Top 10 mondial, tout comme la formation… d’Amsterdam et son fantasque et fantastique leader Worthy De Jong, vainqueurs du World Tour en 2024 après une finale suffocante face à 3×3 Paris.

Côté Français justement, on retrouvera les deux équipes d’Ermont et Bordeaux Ballistik, emmenées par le bondissant Hervé Jean-Pierre et le sémillant Alex Vialaret et avides de victoires en ce début de saison. Ermont jouera Miami et Barcelone en poule, Bordeaux affrontera Liman et un qualifié, et le lendemain les deux premiers de chaque poules se retrouveront pour les quarts de finale.

Début des matchs demain à 4h du matin, en même temps que Lakers – Rockets, et si besoin on vous fait un tuto double-écran !