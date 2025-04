Deux Français étaient sur les terrains de NBA cette nuit, et un autre sur le banc. On vous résume tout ça rapidement, parce que derrière on n’a que huit heures pour déchiffrer le classement à l’Ouest.

Résultat de la nuit :

Pacôme Dadiet

Il n’a évidemment pas joué dans la défaite des Knicks à Detroit. En même temps, si c’est pour prendre une patate de forain par Isaiah Stewart autant éviter.

38 points à 15/20 au tir dont 6/11 du parking, n’en jetez plus il s’agit tout simplement du record en carrière pour Zacch. Les Brouquelinois n’ont rien compris, le Z est en pleine forme avant le play-in et l’avenir est radieux pour le plus beau sourire du basket français. Dire qu’on l’a vu grandir de très près à Ekinox, c’est les émotions.

Rudy Gobert

13 points et 8 rebonds à Memphis, dans un match très offensif et que les Wolves devaient gagner à tout prix. Et puis battre un Espagnol au basket (Santi Aldama) ça n’a pas de prix. Encore deux matchs pour s’assurer une place en Playoffs, ça s’annonce incroyable tant c’est serré à l’Ouest.

Le programme de la nuit prochaine :