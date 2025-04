Petite nuit qui se termine, mais c’est pour mieux se préparer pour les deux prochaines. 15 matchs ce soir, 15 autres dimanche, mais en attendant… voici ce qu’il s’est passé cette nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Cade Cunningham a été brillant face aux Knicks, privés pour leur part de Josh Hart, OG Anunoby et Mitchell Robinson.

Josh Hart, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Les Pacers ont gagné à Cleveland et ont assuré leur place dans le Top 4 à l’Est. Bravo les payous, on vous aime.

Les Hawks se sont bien amusés à Brooklyn, notamment un certain ZR (voir plus bas).

Victoire facile des Bucks face aux Pelicans, celle-là elle était pas trop dure à trouver.

Superbe match entre les Grizzlies et les Wolves, Desmond bane a lâché une dinguerie de première mi-temps, Ja Morant a été incroyable (36 points) et il n’a même pas fait de célébration abusive, Julius Randle a été solide mais on ne va pas en faire tout un fromage, alors que ce maboulos d’Anthony Edwards a scoré 44 pions en trois quarts-temps. On vous laisse jeter un coup d’œil au classement à l’Ouest, et prendre un Spedifen dans la foulée.

Zaccharie Risacher a été monstrueux à Brooklyn. 38 points à 15/20 au tir dont 6/11 du parking, record en carrière pour le Français, prêt à partir à l’assaut du play-in tournament.

13 points et 8 rebonds pour Rudy Gobert dans la victoire des Wolves à Memphis.

Pacôme Dadiet n’est pas rentré en jeu avec les Knicks, pléonasme.

Le highlight de la nuit

WHAT A FINISH FOR JA MORANT!!

Timberwolves/Grizzlies midway through the 3Q on TNT 🍿 pic.twitter.com/34zpp74FIQ

— NBA (@NBA) April 11, 2025

