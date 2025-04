Cette nuit, dans le “choc” de la Conférence Ouest, les Wolves sont allés gratter une victoire probablement essentielle dans la course aux Playoffs. Merci Anthony Edwards, encore auteur d’un match… Antesque.

44 points à 13/19 au tir dont 7/11 du parking, 11/13 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 38 minutes.

Zéro point marqué au dernier quart-temps sinon c’est moins drôle.

Anthony Edwards a encore été fantastique cette nuit à Memphis, livrant rapidement un duel énorme à Desmond Bane, puis à Ja Morant en deuxième mi-temps. Injouable et auteur de sept nouvelles bombes du parking, Ant cimente d’ailleurs sa place parmi les meilleurs snipers all-time car, avec 312 réussites de loin cette saison, il s’apprête à échouer à quelques tirs seulement du Stephen Curry cuvée 2017, sixième meilleure saison de tous les temps en terme de tirs rentrés à 3-points. Le tout avec le sourire, à terre ou dans les airs, en catrch and shoot ou après un spin move à huit mètres du cercle. Très énervant. Envoyez plutôt les highlights, et ne tentez pas de refaire tout ça chez vous, vous vous donneriez du mal pour rien.

Anthony Edwards answered the call in a PIVOTAL standings battle in Memphis!

🐜 44 PTS

🐜 5 REB

🐜 7 3PM

Timberwolves enter a 3-way tie with the Grizzlies and Warriors for West #6 🤯 pic.twitter.com/l9jNmuPTzS

— NBA (@NBA) April 11, 2025