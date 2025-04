Dans une semaine se terminera cette incroyable saison 2024-25, lors de laquelle le destin de quelques franchises a littéralement explosé. Avant de connaitre l’épilogue de cette dinguerie en juin, on va tranquillement (non) décerner les habituels trophées individuels de fin de saison. L’occasion de faire un petit point sur les différentes courses aux awards, et on s’arrête aujourd’hui sur les meilleures progressions. Ceux qu’on attendait peu en début d’année et qui nous ont mis une grande gifle dans la truffe.

Mais aussi :

Plus que jamais, le trophée de MIP provoque des débats. Il y a ceux qui aiment récompenser les jeunes joueurs talentueux qui passent un cap et deviennent des stars, et ceux qui préfèrent donner ce trophée à une surprise, quelqu’un que personne n’attendait et qui a pris une autre dimension.

L’année dernière, c’est la première catégorie qui l’avait emporté avec la récompense attribuée à Tyrese Maxey et non à Coby White, le scénario se répétera-t-il cette saison ?

Dyson Daniels

Stats en 2023-24 : 5,8 points, 3,9 rebonds, 2,7 passes décisives, 1,4 interception et 0,4 contre à 45% au tir et 31% de loin.

Stats en 2024-25 : 14,2 points, 5,9 rebonds, 4,3 passes décisives, 3,0 interceptions et 0,7 contre à 50% au tir et 35% de loin.

Ce que tout le monde sait à propos de la saison de Dyson Daniels, c’est qu’il s’est imposé comme le meilleur intercepteur de la Ligue avec une moyenne qui n’a pas été atteinte depuis les années 1990. Un des meilleurs défenseurs extérieurs aussi, qui a son mot à dire dans la Course au DPOY. Mais ce qui passe un petit peu plus sous les radars, c’est ses progrès offensifs. En jouant 10 minutes de plus par matchs, il marque 10 points de plus. Une meilleure efficacité sur un plus gros volume. L’Australien a trouvé une place parfaite en NBA, il est le complément idéal à Trae Young dans un des meilleurs back-courts de l’Est. Déjà largement plus efficace que Dejounte Murray dans le même rôle, alors si ça ce n’est pas un dossier de Meilleure Progression de l’Année…

Cade Cunningham

Stats en 2023-24 : 22,7 points, 4,3 rebonds, 7,5 passes décisives, 0,9 interception et 0,4 contres à 45% au tir et 36% de loin.

Stats en 2024-25 : 26,0 points, 6,1 rebonds, 9,1 passes décisives, 1,0 interception et 0,7 contre à 47% au tir et 35% de loin.

Pas de doute, Cade Cunningham a progressé de manière spectaculaire cette saison. Il est devenu le leader d’une équipe de Playoffs et un des meilleurs meneurs de jeu de toute la Ligue. Le joueur des Detroit Pistons a gommé quelques-uns de ses défauts comme la gestion des quatrièmes quart-temps et si Tyrese Maxey a reçu la récompense l’année dernière, il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas en course. Mais, certains, comme J.J. Redick, contestent sa présence dans la Course puisqu’il était premier choix de la Draft et déjà très fort l’année dernière. Quel type de progression sera mis à l’honneur ?

Austin Reaves

Stats en 2023-24 : 15,9 points, 4,3 rebonds, 5,5 passes décisives, 0,8 interception et 0,3 contre à 49% au tir et 37% de loin.

Stats en 2024-25 : 20,2 points, 4,5 rebonds, 5,8 passes décisives, 1,1 interception et 0,3 contre à 46% au tir et 38% de loin.

Austin Reaves avait déjà montré régulièrement des flashs de son talent, mais cette saison, le chouchou des fans des Lakers a gagné en régularité. Depuis l’arrivée de Luka Doncic, il profite des espaces sur les lignes extérieurs pour planter encore plus souvent des trentaines de points. Pendant la courte période de blessure de LeBron James, il s’est même imposé comme le franchise player de l’équipe impressionnant tous les observateurs. Le bond statistique ne suffira peut-être pas pour le trophée, mais lorsque les supporters pourpre et or affirment avoir trois All-Stars, plus personne ne rigole.

Ivica Zubac

Stats en 2023-24 : 11,7 points, 9,2 rebonds, 1,4 passe décisive, 0,3 interception et 1,2 contre à 65% au tir.

Stats en 2024-25 : 16,7 points, 12,6 rebonds, 2,7 passes décisives, 0,7 interception et 1,1 contre à 63% au tir.

Ce qui est passionnant avec la progression d’Ivica Zubac, c’est qu’elle intervient dans sa neuvième saison en NBA sans raison particulière. Même équipe, même coach, même rôle et pourtant tout a changé. En défense déjà, il n’est plus un point faible des Clippers, bien au contraire, il se place mieux et est plus mobile, il est devenu un très bon protecteur d’arceau. Et en attaque, le pivot est mieux mis en valeur, ce qui se voit aussi dans sa progression à la passe. Il s’offre également plus de deuxièmes chances, en somme Ivica Zubac est dominant. Le Croate a tout simplement été un des cinq meilleurs à son poste cette saison !

Christian Braun

Stats en 2023-24 : 7,3 points, 3,7 rebounds, 1,6 passe décisive, 0,5 interception et 0,4 contre à 46% au tir et 38% de loin.

Stats en 2024-25 : 15,5 points, 5,2 rebonds, 2,5 passes décisives, 1,1 interception et 0,5 contre à 58% au tir et 40% de loin.

Christian Braun a fait oublier Kentavious Caldwell-Pope. En début de saison, il était évident que son statut allait changer. Une entrée dans le cinq majeur et plus de tirs à distribuer, mais avec “seulement” 13 minutes de jeu en plus, l’ailier a doublé sa production en améliorant son efficacité. Lorsqu’en cette fin d’exercice, CB a fait une perte de balle qui a coûté le match aux Nuggets, Nikola Jokic a déclaré qu’il n’était jamais énervé contre lui parce que c’était un winner. Un témoignage de confiance qui vaut mieux que mille de nos mots, Christian Braun s’est bâti un autre statut dans le vestiaire de Denver et plus généralement en NBA.

Mention honorable : Ty Jerome

Le dossier de Ty Jerome souffre de deux choses : il a déjà passé la barre des 10 points en NBA par le passé et il n’y a pas de vraie saison, l’année dernière avec laquelle on puisse comparer celle-là pour vraiment constater de la progression ces 12 derniers mois. Mais, sinon, il se pose comme l’un des plus beaux candidats ! Beaucoup pensaient qu’il n’avait plus de place dans la Grande Ligue et désormais, il est un des meilleurs sixièmes hommes de l’année, un des éléments les plus importants des leaders de la Conférence Est. Et ça, personne n’aurait pu le prévoir !