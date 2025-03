Les Los Angeles Lakers viennent de jouer quatre matchs en cinq jours et ce sans LeBron James. D’autres joueurs devaient prendre le relai du King et c’est Austin Reaves qui s’est démarqué avec 30,8 points, 6,8 rebonds, 7,0 passes décisives et 2,0 interceptions sur la période !

Les cinq derniers jours étaient un tournant de la fin de saison des Los Angeles Lakers. Sans LeBron James, il fallait tenir lors de quatre matchs et rester dans le bon wagon : la course à la deuxième place de la Conférence Ouest. Si le défi a mal commencé avec deux défaites face aux Bucks et aux Nuggets, les Angelinos se sont bien rattrapés contre les Suns et les Spurs.

Surtout, s’il y en a un qui n’a rien à se reprocher lors de ces quatre rencontres, c’est Austin Reaves, l’habituelle troisième option a pris un costume plus grand pour l’occasion et ça ne s’est pas vu une seule seconde.

28 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 10/17 au tir et 4/7 de loin face aux Bucks

37 points, 8 rebonds et 13 passes décisives à 13/26 au tir et 4/10 de loin face aux Nuggets

28 points, 4 rebonds et 6 passes décisives à 10/21 au tir et 4/10 de loin face aux Suns

30 points, 7 rebonds et 6 passes décisives à 12/21 au tir et 5/13 de loin face aux Spurs

Des moyennes de 30,8 points, 6,8 rebonds, 7,0 passes décisives et 2,0 interceptions à 53% au tir et 43% du parking !

Luka Doncic, le Dracaufeu Slovène, a été très impressionné par son nouveau coéquipier, celui qui est souvent décrit comme sa version Reptincel. Il s’est exprimé en conférence de presse :

“Ce gars vient de marquer 30 points lors de son quatrième match en cinq jours… C’est un joueur exceptionnel. Qu’il n’ait pas été drafté, c’est incroyable.”

Luka Doncic on Austin Reaves: “This guy just scored 30 in his fourth game in five days. He’s an amazing player. For him to go undrafted is unbelievable.” #Lakeshow pic.twitter.com/QBUJUFoAgr

Beaucoup de grands défenseurs n’ont pas été draftés dans l’histoire, mais les excellents scoreurs sont plus rares. Fred VanVleet récemment a prouvé que c’était possible, mais Austin Reaves semble de plus en plus destiné à rester dans l’histoire parmi les meilleurs attaquants n’ayant pas été sélectionnés lors de la belle cérémonie new-yorkaise.

Un autre bel hommage lui a été rendu par Jordan Goodwin, son coéquipier, après la victoire face aux Spurs. Des propos relevés par Dave McMenamin :

“C’est notre troisième option, mais il est meilleur que la plupart des premières et secondes options de la Ligue. Il faut donc continuer à mettre du respect sur le nom d’Austin Reaves.”

Cette saison, le numéro 15 tourne à 19,6 points, 4,5 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne. Des statistiques indécentes pour une troisième option qui vont dans le sens des éloges de Jordan Goodwin. Il n’a que 26 ans et peut continuer de grandir, jusqu’où iront Austin Reaves et son statut de non-drafté ?

