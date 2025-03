Arrivé à Philadelphie le 4 février dernier suite à son transfert des Mavs, Quentin Grimes n’en finit plus d’affoler les compteurs sous le maillot des Sixers. Cette nuit à Houston, il a planté 46 points, record en carrière en prime.

Son trade chez les Sixers était passé un peu inaperçu après le tremblement de terre provoqué par celui de Luka Doncic aux Lakers. C’était même le troisième transfert en l’espace d’un an pour Grimes, désormais habitué à déménager. Mais cette fois-ci, il semble avoir trouvé sa place dans une équipe NBA.

Cette équipe NBA, ce sont les Sixers, qui ont récupéré en Quentin Grimes l’un des joueurs les plus chauds du moment.

Take a bow, man. What a stretch. pic.twitter.com/slb43fZuTG

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 18, 2025

Vous voyez ces stats ?

Non, ce ne sont pas celles de Luka Doncic mais bien de Quentin Grimes, qui a carrément lâché son record en carrière cette nuit à Houston – sa ville natale – avec 46 pions (et 13 rebonds).

Initialement considéré comme un role player capable d’apporter de la défense et du tir à 3-points, Grimes montre qu’il peut être bien plus que ça quand l’occasion se présente. L’ancien joueur de Dallas est tout simplement en train d’exploser, au sein d’une équipe des Sixers en mode tanking qui évolue aujourd’hui sans Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey.

Huge night for Quentin Grimes despite the loss!

🔥 46 PTS

🔥 13 REB

🔥 8 3PM

He’s averaging 32.6 PPG over his last 5. pic.twitter.com/r5JydH4YRq

— NBA (@NBA) March 18, 2025

On avait vu sur de courtes séquences à Dallas que Quentin Grimes n’était pas qu’un 3&D, qu’il était capable de poser la balle pour aller scorer, de se créer des opportunités offensives, et même d’en ouvrir pour ses coéquipiers. Tout ça pour dire qu’il était un joueur bien plus complet que ce que son rôle globalement limité chez les Mavs pouvait laisser penser. Et c’est notamment pour cela qu’on se demandait pourquoi les Mavericks l’ont lâché pour Caleb Martin, avec en plus un choix de second tour de draft.

Cette question nous trotte plus que jamais dans la tête aujourd’hui, alors que Quentin Grimes continue d’exploser et que Martin n’a toujours pas franchi la barre des 10 points à Dallas. Et c’est un coup dur supplémentaire pour les fans des Mavs qui n’avaient clairement pas besoin de ça.

“Nick Nurse (coach des Sixers, ndlr.) me donne beaucoup de liberté avec le ballon, beaucoup d’opportunités sur le terrain, il me laisse jouer mon jeu, être très agressif sur le plan offensif, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. Cette confiance des entraîneurs me donne encore plus d’assurance pour aller sur le terrain et jouer sans avoir peur de faire des erreurs” – Quentin Grimes

Il sera désormais intéressant de voir comment cette fin de saison XXL se traduira au moment des négociations contractuelles cet été.

Le manager des Sixers, Daryl Morey, avait indiqué mi-février que l’une des motivations du transfert Grimes – Martin était de dégager de la marge salariale pour prolonger le Français Guerschon Yabusele à l’intersaison. Quentin Grimes arrive en effet en fin de contrat et sera agent libre restrictif cet été. Si on imagine que Philadelphie a toujours envie de conserver Yabu, l’une des seules satisfactions de la saison à Philly, l’équation a quelque peu changé avec les récentes perfs de Grimes.

Quentin Grimes sera en position de force pour négocier un nouveau deal, et aura sans doute pas mal de prétendants s’il continue sur sa folle lancée.

Source déclaration : sportskeeda

35+ point games as a Sixer

Quentin Grimes: 3

Tobias Harris: 3

Paul George: 0

— Mike O’Connor (@MOConnor_NBA) March 18, 2025