Quentin Grimes, l’homme qui s’est fait transférer 3 fois en 12 mois

Si on parle évidemment beaucoup de Luka Doncic, Anthony Davis ou encore De’Aaron Fox en cette folle période de transfert, d’autres noms moins connus sont aussi en train de déménager. C’est notamment le cas de Quentin Grimes, devenu spécialiste de la discipline.

Il fut un temps où Quentin Grimes était le chouchou de Tom Thibodeau aux Knicks et un joueur qui faisait partie du projet de construction de New York.

On peut dire que les temps ont bien changé.

“Changé”, c’est le bon mot puisque Grimes n’arrête plus de… changer de franchise depuis un an. Lors de la trade deadline 2024, l’arrière de 24 ans a été envoyé aux Pistons en compagnie d’Evan Fournier (en échange de Bojan Bogdanovic et Alec Burks). N’ayant pratiquement pas joué à Detroit, notamment à cause d’une blessure, Quentin Grimes a ensuite été envoyé aux Mavericks durant l’été (contre Tim Hardaway Jr.). Et hier, c’est à Philadelphie qu’il a été bazardé en échange de Caleb Martin.

With his trade to the 76ers, Quentin Grimes has been traded three times in the past year.

New York ✈️ Detroit – 2/8/24

Detroit ✈️ Dallas – 7/6/24

Dallas ✈️ Philly – 2/4/25 pic.twitter.com/IMxVusCqGq

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 4, 2025

Quentin Grimes est un jeune joueur plutôt solide qui peut apporter à une équipe. Cela paraît donc paradoxal qu’il puisse se faire transférer autant, mais c’est peut-être justement pour cette raison (ainsi que son petit contrat, 4 millions par an avant d’être agent libre restrictif en 2025) qu’il se retrouve dans divers transferts. Il peut intéresser du monde, sans être un joueur que les équipes veulent absolument garder. Un mix qui peut provoquer pas mal de déménagements.

À lire : “La NBA est un business sans pitié” déclare Kyrie Irving

En tout cas, après son passage compliqué à Detroit l’an passé, Grimes a prouvé aux Mavs cette année qu’il pouvait être un bon joueur de rotation au sein d’une équipe compétitive : 10 points, 4 rebonds, 2 passes de moyenne, avec quasiment 40% de réussite à 3-points et une contribution défensive intéressante.

À lui de confirmer dans sa nouvelle équipe des Sixers… pour enfin sécuriser sa place dans une franchise NBA.

Source texte : The Athletic

“Every shot I shoot probably weighs 100 pounds if I don’t make it” – Quentin Grimes

4 teams in 12 months pic.twitter.com/OLzkwXuZjB

— SITENYK (@sitenyk) February 4, 2025