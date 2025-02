Comme tout le monde, Kyrie Irving a été choqué par le transfert de Luka Doncic dimanche. Il a réagi publiquement pour la première fois après le match des Mavericks hier à Philadelphie.

On dit souvent que “la NBA c’est avant tout un business”. On en a eu la plus grosse preuve le week-end dernier, quand les Mavs ont transféré Luka Doncic.

Le phénomène slovène était le visage d’une franchise, d’une ville, et a porté Dallas vers les Finales NBA il y a quelques mois aux côtés de Kyrie Irving. Ce dernier a toujours du mal à croire au départ de son pote slovène.

“J’étais choqué” a déclaré Kyrie. “On ne s’imagine pas apprendre une telle nouvelle quand on va aller dormir la veille. J’essaye encore de m’en remettre. Mon hermano [frère en espagnol, ndlr.] me manque.”

Le transfert de Luka Doncic représente évidemment un challenge émotionnel pour Kyrie Irving, et pour l’ensemble du vestiaire des Mavs. Kyrie Irving a perdu plus qu’un coéquipier. Uncle Drew avait un peu pris le rôle de grand frère depuis son arrivée à Dallas en février 2023, et a construit une relation forte avec Luka, autant sur les parquets qu’en dehors.

Kyrie Irving shares his reaction to the Luka Dončić trade. pic.twitter.com/vRW5AtOp6o

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 5, 2025

Irving doit désormais digérer le départ complètement inattendu du Slovène, tout en montrant son meilleur visage en tant que leader pour bien accueillir les nouveaux joueurs des Mavs, Anthony Davis en tête. C’est la dure loi du business NBA.

“C’est un cas étrange dans l’histoire de la NBA, mais en même temps, c’est la nature du business, et c’est un business sans pitié. Il faut donc être prêt à recoller les morceaux afin de viser le titre. C’est le but ultime et la raison pour laquelle je joue, et le fait d’avoir d’autres gars qui ont gagné des titres aide aussi. Mais en même temps, nous devons reconnaître que notre petit président slovène n’est plus là et nous devons nous adapter.” – Kyrie Irving

Une période d’adaptation qui s’annonce compliquée vu l’énorme tremblement de terre qui vient de secouer Dallas et l’ensemble de la NBA. Mais c’est la voie qu’a choisie le manager des Mavs Nico Harrison.

