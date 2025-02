La lettre de Zach LaVine après son départ des Chicago Bulls

Comme Luka Doncic ou De’Aaron Fox avant lui, Zach LaVine a posté un message sur ses réseaux sociaux pour remercier la ville de Chicago et les fans des Bulls. L’arrière était dans l’Illinois depuis presque huit ans.

Zach LaVine prend la direction des Sacramento Kings. Il rejoint DeMar DeRozan en Californie, l’État dans lequel il avait joué en université du côté de UCLA. Mais à Chicago, l’arrière s’est trouvée une deuxième maison dans laquelle il est resté près de huit ans. Le temps de créer de nombreux souvenirs, et il ne pouvait pas quitter les Bulls sans une dernière lettre ouverte sur ses réseaux sociaux !

It’s tough to put into words how much this city and this organization have meant to me over the past 8 years. Chicago, you’ve welcomed me with open arms, and the memories we’ve created together will stay with me forever. The fans here are unlike any other—you’ve made playing in… pic.twitter.com/QyoUA1jFei

— Zach LaVine (@ZachLaVine) February 4, 2025

Le message traduit en intégralité :

“Il est difficile de décrire avec des mots pour décrire ce que cette ville et cette organisation ont représenté pour moi ces huit dernières années. Chicago, vous m’avez accueilli à bras ouverts et les souvenirs que nous avons créés ensemble resteront gravés dans ma mémoire pour toujours. Les fans ici ne ressemblent à aucun autre. Vous avez fait de jouer à Chicago un véritable honneur et je vous serai toujours reconnaissant de votre soutien.

À mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à tout le personnel des Bulls, merci. Vous avez tous joué un rôle important dans ma croissance, sur et en dehors du terrain.

Alors que j’entame ce nouveau chapitre avec les Sacramento Kings, je suis impatient de voir ce qui m’attend, mais je porterai toujours avec moi l’amour et l’appréciation de Chicago. Merci pour tout. Continuons à avancer. #LightTheBeam“