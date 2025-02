C’est complètement fou, mais bien réel : les Portland Trail Blazers ont remporté neuf de leurs dix derniers matchs. Une défense de fer, des jeunes qui se développent, l’Oregon vit une parenthèse enchantée !

Si on vous dit que les Portland Trail Blazers ont remporté neuf de leur dix derniers matchs, la réaction le plus normale est de se demander … Pourquoi ? Le tank est moins solide que ceux des jeux mobiles et les hommes de Chauncey Billups se rapprochent “dangereusement” de la zone du Play-In (quatre matchs derrière les Warriors, 10e).

Parfois, il vaut mieux trouver des certitudes et de l’entente dans un jeune projet que d’enchaîner les défaites et privilégier la Draft. L’expérience engrangée par Scoot Henderson et ses coéquipiers ces 20 derniers jours valent mieux qu’une plus grande quantité de balles de ping-pong.

La série de 10 matchs des Blazers :

Victoire 113-102 face aux Bulls

Victoire 116-107 face au Heat

Victoire 101-79 face au Magic

Victoire 102-97 face aux Hornets

Défaite 118-108 face au Thunder

Victoire 125-112 face aux Bucks

Victoire 119-90 face au Magic

Victoire 127-108 face aux Suns

Victoire 121-119 face aux Suns

Victoire 112-89 face aux Pacers

À un moment il va falloir parler des Blazers

🔸9 wins sur les 10 derniers matchs

🔸À 4 matchs du play-in

🔸Ça défend dur (89 points pris vs Pacers)

🔸Scoot Henderson montre le bout de son nez

🔸Toumani Camara est un énorme steal

La deadline arrive, il va falloir faire des choix https://t.co/eXwGaMZ9q6

Sur cette période, la défense de Portland a été impériale. Ils n’ont encaissé plus de 115 points qu’à deux reprises et ont laissé quatre fois leurs adversaires sous les 100. Toumani Camara est le leader de la bande de ce côté du parquet et est parfaitement accompagné par Deni Avdija, Scoot Henderson, Jerami Grant ou encore Robert Williams III.

Offensivement, le numéro 3 de la Draft 2023 trouve enfin du mordant. Après ses 39 points contre Brooklyn, Scoot a trouvé du rythme et a dépassé la barre des 20 unités à quatre reprises lors de la belle série de son équipe. Son coéquipier israélien n’est pas en reste puisque lors de ces 10 derniers matchs, il tourne à 17,6 points, 7,1 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne.

Les Blazers ne se sont inclinés que face à la meilleure équipe de NBA et huit de leurs succès ont été face à des équipes dans le Top 10 de leurs conférences. Lors de leurs neuf prochaines rencontres, les coéquipiers de Deandre Ayton joueront contre les Kings, les Hornets, le Jazz, les Wizards et les Nets, de quoi poursuivre plus longtemps la belle dynamique !