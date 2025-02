En étant transféré à Dallas contre Luka Doncic dimanche, Anthony Davis a été obligé de quitter son ancien coéquipier LeBron James, mais il va désormais avoir l’opportunité de jouer avec un certain Kyrie Irving. Ça va y’a pire hein.

Hier, en marge de l’entraînement des Dallas Mavericks à Philadelphie, Anthony Davis a répondu aux premières questions sous une tunique de l’équipe texane. Et forcément, très vite, son association avec Kyrie Irving est un sujet qui a été abordé par les journalistes.

Sans surprise, AD a exprimé son excitation à l’idée de jouer avec l’un des meilleurs casseurs de chevilles de l’histoire NBA.

“Je suis très excité” a déclaré Davis. “Avec Kai, on en parlait déjà (de jouer ensemble) en 2018, quand j’ai demandé un transfert de la Nouvelle-Orléans. Il était à Boston à ce moment-là. Finalement il est parti pour Brooklyn. Mais ça fait longtemps qu’on voulait jouer ensemble, et désormais on a l’opportunité de le faire.”

Il y a sept ans, il y avait effectivement des rumeurs concernant un potentiel transfert d’Anthony Davis chez les Celtics de Kyrie. Mais si notre mémoire est bonne, l’agent d’AD – Rich Paul – avait fait comprendre à la franchise de Boston que son client ne prolongera pas chez les C’s une fois que son contrat arrive à expiration (2020). Davis a finalement été transféré chez les Lakers de LeBron James (aussi représenté par Rich Paul) à l’été 2019. Kyrie Irving, lui, a quitté les Celtics pour rejoindre Brooklyn le même été.

Nous sommes désormais en 2025, et le duo Anthony Davis – Kyrie Irving est devenu une réalité.

Les deux stars ont dépassé la trentaine mais font toujours partie des meilleurs joueurs de la Grande Ligue. AD réalise une saison calibre MVP tout en restant l’un des meilleurs défenseurs NBA, tandis qu’Uncle Drew continue d’être un génie offensif avec des stats en 25-5-5 et des pourcentages pas loin des 50-40-90. On verra combien de temps le duo pourra porter les Mavs, sachant que les deux ont un historique de blessures chargé. Mais sur le court terme, on parle clairement d’un tandem à la fois redoutable et complémentaire.

La première fois où l’on pourrait voir Kyrie et Davis jouer ensemble, c’est ce jeudi à… Boston. Cela ne s’invente pas.

Source texte : Dallas Mavericks

Kyrie Irving and Anthony Davis embracing one another pregame 🔥

(🎥 @KadenKumer; h/t @All_Things_Mavs)

pic.twitter.com/JMG0u6Pgjh

— Kyrie Center (@kyriecenterig) February 5, 2025