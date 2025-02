Anthony Davis avait une blessure aux abdominaux ces derniers temps, mais l’intérieur pourrait faire ses débuts avec les Dallas Mavericks dès ce jeudi face aux Boston Celtics. Sinon, ce sera samedi, à domicile face aux Rovkets

Ce soir, les Dallas Mavericks se déplacent à Boston pour affronter les Sixers de Kristaps Porzingis. Un intérieur robuste qui pourrait être le premier test d’Anthony Davis en tant que membre des Dallas Mavericks. Le monosourcil avait raté les derniers matchs des Los Angeles Lakers pour cause de blessure au niveau des abdominaux, mais il a dit à Tim Bontemps, que ses débuts auraient lieu soit jeudi face aux Celtics, soit samedi face aux Rockets !

Anthony Davis says he could make his Mavs debut as soon as Thursday vs. Celtics or Saturday vs. Rockets.

Quoi de mieux qu’un remake des dernières Finales NBA pour lancer son aventure texane ?

Si, physiquement, il n’est pas encore prêt, son premier match aura lieu à domicile, samedi à 21h00 heure française face aux Houston Rockets. Une atmosphère qui risque d’être particulière au vu de l’énervement de la fanbase suite au départ de Luka Doncic !

Comment réagiront les fans lorsque son nom sera annoncé dans le cinq majeur ? Réponse samedi et en attendant, peut-être un choc à Boston et un premier message à faire passer.

Source texte : Tim Bontemps