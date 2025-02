Anthony Davis et Nico Harrison, une relation qui ne date pas d’hier

Arrivé à Dallas par la force d’un transfert invraisemblable, Anthony Davis a retrouvé Nico Harrison, qui le connait depuis un bon moment et qui l’a fréquenté en tant que représentant de Nike sur le plan du sponsoring. Selon Chris Haynes, le GM des Mavericks voulait ajouter Davis aux Mavericks depuis un certain temps.

C’est désormais chose faite. Nico Harrison s’est offert un cadeau de choix. Un cadeau très risqué, mais un cadeau prestigieux. Ce présent, c’est Anthony Davis. Un joueur qu’il connaît, selon les mots du nouvel élément fort des Mavericks, depuis l’arrivée au lycée de ce dernier. D’abord en tant qu’exécutif de Nike, puis en tant qu’ami.

“Nico m’a connu quand je suis arrivé au lycée. C’est l’un des gars avec qui je suis devenu proche quand j’ai signé avec Nike. Et avec qui je suis resté proche. Même quand il est arrivé à Dallas, nous sommes restés amis. Cette manière de boucler la boucle en étant tous les deux ici… ça va être sympa.” – Anthony Davis

On peut d’ailleurs constater la proximité entre les deux hommes sur cette vidéo datée de 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres. Le représentant de Nike auprès de Kobe Bryant se fend la poire devant un AD qui amuse la galerie.

(2012) Throwback to Kobe Bryant, Anthony Davis, and Mavs GM Nico Harrison at an Olympics practice.

(via @kobehighlight)

pic.twitter.com/YFRpO06z9Q

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2025

Toutes ces années d’amitié plus ou moins proche pour dire qu’au final, lorsque Nico Harrison s’est vu offrir le poste de GM chez les Mavericks, il est arrivé avec un petit rêve : s’offrir les services d’Anthony Davis. Chris Haynes confirme que depuis 2 ans, la volonté d’Harrison de recruter AD était réelle et assumée. Toutefois, le timing a surpris, car la plupart des insiders au courant de cet intérêt pensaient qu’un deal aurait plutôt lieu cet été.

Sources: LeBron James intends to remain a member of the Lakers past the Feb. 6 trade deadline, and the relationships behind the blockbuster Luka-AD deal. #haynesbriefs https://t.co/X7H7eQE347 pic.twitter.com/uMTEMUYbDX

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 2, 2025

Est-ce que la volonté de retrouver un joueur qu’il a côtoyé par le passé sera néanmoins une excuse suffisante auprès de la communauté de fans à Dallas ? Pas certain du tout. Les résultats futurs comme juge de paix pour ceux – très nombreux – qui doutent des bénéfices de ce transfert énorme.

Source : The Athletic, Chris Haynes