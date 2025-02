LeBron James a perdu Anthony Davis, un de ses meilleurs amis, dans le transfert choc de dimanche dernier. Heureusement, il a récupéré en échange celui qu’il désignait comme son joueur préféré en 2022 ! Le King a réagi à l’arrivée du Slovène.

La collaboration entre LeBron James et Luka Doncic soulève de nombreuses interrogations, mais fait également naître beaucoup d’excitation. Un croisement de deux générations et de leurs porte-étendards. Un des meilleurs joueurs de l’histoire, et un destiné à l’être.

Après la large victoire des Los Angeles Lakers face à leurs voisins des Clippers, l’enfant d’Akron a parlé de l’arrivée de son nouveau coéquipier. Une perspective qui semble le mettre en joie :

“Ça va être spécial. Nous allons être très observés. Notre capacité à scorer, prendre des rebonds, passer, ça va rendre le jeu plus facile pour nos coéquipiers. On veut leur créer des opportunités et c’est notre travail d’être les leaders chaque soir ! Luka [Doncic] est un grand joueur. Il a 25 ans, il n’a même pas encore atteint son meilleur niveau, et il a déjà fait des choses incroyables dans notre ligue… Je suis heureux de l’avoir, et Los Angeles est heureux de l’avoir.”

Plus tard, dans le vestiaire, lorsqu’un journaliste lui a demandé ce qu’il pensait du fait que ce transfert semble être une décision prise pour le futur de la franchise, le GOAT de certains a répondu :

“Qu’est-ce qu’il y a de mal à ça ? Si j’avais eu des inquiétudes, j’aurais levé ma no-trade clause et je serais parti d’ici.”

Si certains avaient encore des doutes sur l’avenir de LeBron James en pourpre et or, voilà qui devrait les fixer, il ne quittera pas Los Angeles dans les deux prochains jours. L’ancien joueur des Cleveland Cavaliers a même de bonnes chances de terminer sa carrière avec Luka Doncic en tant que coéquipier. Une opportunité pour aller gagner un dernier titre ?

Source texte : Dave McMenamin