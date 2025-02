Les Mavericks tenteraient aussi de récupérer Kevin Durant !

La NBA sera-t-elle frappée par un nouveau tremblement de terre d’ici jeudi soir ? En tout cas, ça chauffe autour d’un potentiel transfert de Kevin Durant. L’ailier des Suns – déjà convoité par les Warriors – intéresse également d’autres franchises dont les… Dallas Mavericks !

Existe-t-il un scénario dans lequel Kevin Durant rejoint Kyrie Irving et Anthony Davis à Dallas ? La phrase semblait lunaire il y a encore quelques jours mais depuis le transfert de Luka Doncic, anything is possible comme dirait ce bon vieux KG.

Si l’on en croit les dernières infos de The Athletic, les Mavs sont en effet sur le coup. Nico Harrison rêve de créer ce nouveau Big Three chez les Mavs pour maximiser leurs chances de titre sur le court terme. On ne sait pas trop comment il compte s’y prendre mais sachez que Dallas peut offrir jusqu’à trois choix de draft ainsi que des contrats transférables (Daniel Gafford, P.J. Washington, Klay Thompson…). C’est un peu faiblard pour choper Kevin Durant mais sait-on jamais.

Ça vaut ce que ça vaut, mais le trio Durant – Kyrie – Davis aurait rêvé de jouer ensemble en 2018 avec les Celtics selon Irving, quand ce dernier jouait à Boston et que les deux autres (alors aux Warriors et aux Pelicans) étaient en instance de départ. C’est peut-être l’opportunité aujourd’hui de transformer ce rêve en réalité, même sept ans après.

Ok donc apparemment les MAVS sont aussi sur Kevin Durant 😳 selon @sam_amick !

Golden State est dans la danse, les Rockets seraient aussi dans le coup.

Si les Warriors veulent récupérer KD d’ici 48h, va falloir être mega agressif !https://t.co/isB1glOrqo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2025

Alors que les Suns n’arrivent toujours pas à choper Jimmy Butler, la faute notamment à un Bradley Beal qui refuse de sacrifier sa no-trade clause, ils prennent de plus en plus d’appels concernant Kevin Durant.

Outre les Mavs, on sait que les Warriors font également le forcing, tandis que Houston – surprenant troisième à l’Ouest – pourrait aussi entrer dans la danse. Pendant ce temps-là, les Suns ont indiqué que Kevin Durant a de bonnes chances de rater le prochain match (“cheville”) de Phoenix…

Un conseil : attachez vos ceintures, on risque de traverser une grosse zone de turbulences d’ici jeudi !

Source texte : The Athletic